Johan Vásquez completa los 90 minutos en el empate sin goles entre Parma y Genoa

El empate 0-0 entre Parma y Genoa dejó un partido cerrado y de alta exigencia defensiva en la Serie A, con especial protagonismo para el defensa mexicano Johan Vásquez, quien fue titular y disputó los 90 minutos en un duelo donde la solidez atrás fue la clave del resultado.

El encuentro, disputado en el Stadio Ennio Tardini, mostró a dos equipos cautelosos, con pocas concesiones y prioridad en el orden táctico.

El Genoa logró contener los intentos ofensivos del Parma, que buscó imponer condiciones en casa, pero se encontró con una zaga bien plantada y liderada por el zaguero mexicano.

