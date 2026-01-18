Johan Vásquez completa los 90 minutos en el empate sin goles entre Parma y Genoa

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol
/ 18 enero 2026
    Johan Vásquez completa los 90 minutos en el empate sin goles entre Parma y Genoa
    Johan Vásquez fue titular y jugó todo el partido en el empate 0-0 del Genoa ante Parma, destacando por su solidez defensiva en la Serie A. FOTO: X

El defensa mexicano fue titular y sostuvo el orden defensivo del Genoa en el 0-0 ante Parma, resultado que reflejó un duelo cerrado en la Serie A italiana

El empate 0-0 entre Parma y Genoa dejó un partido cerrado y de alta exigencia defensiva en la Serie A, con especial protagonismo para el defensa mexicano Johan Vásquez, quien fue titular y disputó los 90 minutos en un duelo donde la solidez atrás fue la clave del resultado.

El encuentro, disputado en el Stadio Ennio Tardini, mostró a dos equipos cautelosos, con pocas concesiones y prioridad en el orden táctico.

El Genoa logró contener los intentos ofensivos del Parma, que buscó imponer condiciones en casa, pero se encontró con una zaga bien plantada y liderada por el zaguero mexicano.

TE PUEDE INTERESAR: Fenerbahçe remonta al Alanyaspor y vence 3-2 con mínima participación de Edson Álvarez

Johan Vásquez volvió a ser uno de los jugadores más constantes del Genoa en la temporada, desempeñándose como eje central de la defensa y mostrando seguridad en los duelos individuales, buen posicionamiento y capacidad para ordenar la línea en los momentos de mayor presión del rival.

Su actuación permitió al conjunto visitante mantener el arco en cero y sumar un punto valioso fuera de casa, en un partido donde las oportunidades claras de gol fueron escasas.

El empate reflejó el equilibrio del trámite, con fases de posesión repartidas y un ritmo más táctico que vertiginoso. Genoa apostó por el orden defensivo y la disciplina colectiva, mientras que Parma intentó abrir espacios sin éxito ante una defensa compacta.

En ese contexto, la presencia de Vásquez fue determinante para neutralizar centros, cortar avances por el centro y sostener el bloque bajo cuando el partido lo exigió.

Temas


Futbol internacional
resultados

Localizaciones


Genoa

Personajes


Johan Vásquez

Organizaciones


Genoa CFC

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Señalan que su proyección internacional ya cuenta con una fecha conmemorativa fuera de México.

Quieren ponerle fecha al mole: Morena plantea Día Nacional y exhibe rechazos previos
Las autoridades federales reportaron que el detenido contaba con ficha roja y una orden de arresto con fines de extradición.

Cae en Pachuca el ‘top 10’ del FBI: lo buscaban por homicidio y secuestro en EU
Señalan que se insistirá en que la discusión sobre la reforma electoral preserve la representación política en el Congreso.

PAN acusa ‘Ley Maduro’ y advierte control de elecciones si desaparecen plurinominales
Marginado de la negociación de la reforma electoral, el Partido Verde desconoció la interlocución del coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López.

PVEM desconoce a Adán Augusto como su interlocutor en la reforma electoral
Kitty Van Der Heijden, directora ejecutiva adjunta de UNICEF.

Expertos debaten sobre el peligro de la ausencia de amor en la crianza de los hijos en foro de UNICEF y OMS
Un barco navega por una bahía con agua congelada a las afueras de Nuuk, Groenlandia.

Trump anuncia aranceles del 10% a Francia, Alemania y más, por apoyo a Groenlandia
Estados Unidos neutraliza líder de Al-Qaeda tras bombardear Siria

Estados Unidos neutraliza líder de Al-Qaeda tras bombardear Siria
Menores de edad dejan su hogar, tras platicar con presunto hombre en Roblox

Menores de edad dejan su hogar, tras platicar con presunto hombre en Roblox