Johan Vásquez completa los 90 minutos en el empate sin goles entre Parma y Genoa
El defensa mexicano fue titular y sostuvo el orden defensivo del Genoa en el 0-0 ante Parma, resultado que reflejó un duelo cerrado en la Serie A italiana
El empate 0-0 entre Parma y Genoa dejó un partido cerrado y de alta exigencia defensiva en la Serie A, con especial protagonismo para el defensa mexicano Johan Vásquez, quien fue titular y disputó los 90 minutos en un duelo donde la solidez atrás fue la clave del resultado.
El encuentro, disputado en el Stadio Ennio Tardini, mostró a dos equipos cautelosos, con pocas concesiones y prioridad en el orden táctico.
El Genoa logró contener los intentos ofensivos del Parma, que buscó imponer condiciones en casa, pero se encontró con una zaga bien plantada y liderada por el zaguero mexicano.
Johan Vásquez volvió a ser uno de los jugadores más constantes del Genoa en la temporada, desempeñándose como eje central de la defensa y mostrando seguridad en los duelos individuales, buen posicionamiento y capacidad para ordenar la línea en los momentos de mayor presión del rival.
Su actuación permitió al conjunto visitante mantener el arco en cero y sumar un punto valioso fuera de casa, en un partido donde las oportunidades claras de gol fueron escasas.
El empate reflejó el equilibrio del trámite, con fases de posesión repartidas y un ritmo más táctico que vertiginoso. Genoa apostó por el orden defensivo y la disciplina colectiva, mientras que Parma intentó abrir espacios sin éxito ante una defensa compacta.
En ese contexto, la presencia de Vásquez fue determinante para neutralizar centros, cortar avances por el centro y sostener el bloque bajo cuando el partido lo exigió.