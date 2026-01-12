Johan Vásquez lidera al Genoa en triunfo clave 3-0 ante Cagliari en la Serie A

El Genoa aprovechó su condición de local para imponerse con claridad 3-0 al Cagliari en un partido marcado por la urgencia de ambos equipos por alejarse de la zona baja de la Serie A. El resultado no solo significó tres puntos valiosos, sino también un impulso anímico para un conjunto que comienza a encontrar estabilidad en un tramo delicado de la temporada.

Desde el arranque, el equipo dirigido por Alberto Gilardino mostró una postura decidida. La presión alta y la rapidez para recuperar el balón sorprendieron a un Cagliari que tardó en acomodarse en el terreno de juego. Esa falta de ajuste quedó reflejada muy pronto en el marcador, cuando apenas al minuto 7 Lorenzo Colombo capitalizó una desatención defensiva para abrir el marcador y encaminar el partido a favor del conjunto genovés.

A partir de ese momento, el Genoa optó por un manejo más paciente del balón, con salidas limpias desde el fondo que le permitieron sortear los intentos de presión del rival. En ese apartado fue clave la actuación de Johan Vásquez. El defensor mexicano no solo fue titular, sino que asumió la responsabilidad de portar el gafete de capitán, liderando a la zaga con orden y comunicación constante. Su precisión en la distribución, con un 81 por ciento de efectividad en pases, fue fundamental para evitar pérdidas comprometedoras y darle continuidad al juego del equipo.