Johan Vásquez lidera al Genoa en triunfo clave 3-0 ante Cagliari en la Serie A
El conjunto genovés fue eficaz en los momentos decisivos y sumó tres puntos que le permiten tomar distancia de la zona de descenso en la Serie A
El Genoa aprovechó su condición de local para imponerse con claridad 3-0 al Cagliari en un partido marcado por la urgencia de ambos equipos por alejarse de la zona baja de la Serie A. El resultado no solo significó tres puntos valiosos, sino también un impulso anímico para un conjunto que comienza a encontrar estabilidad en un tramo delicado de la temporada.
Desde el arranque, el equipo dirigido por Alberto Gilardino mostró una postura decidida. La presión alta y la rapidez para recuperar el balón sorprendieron a un Cagliari que tardó en acomodarse en el terreno de juego. Esa falta de ajuste quedó reflejada muy pronto en el marcador, cuando apenas al minuto 7 Lorenzo Colombo capitalizó una desatención defensiva para abrir el marcador y encaminar el partido a favor del conjunto genovés.
A partir de ese momento, el Genoa optó por un manejo más paciente del balón, con salidas limpias desde el fondo que le permitieron sortear los intentos de presión del rival. En ese apartado fue clave la actuación de Johan Vásquez. El defensor mexicano no solo fue titular, sino que asumió la responsabilidad de portar el gafete de capitán, liderando a la zaga con orden y comunicación constante. Su precisión en la distribución, con un 81 por ciento de efectividad en pases, fue fundamental para evitar pérdidas comprometedoras y darle continuidad al juego del equipo.
El Cagliari intentó reaccionar antes del descanso con aproximaciones de Michel Adopo y Luca Mazzitelli, pero se encontró con una defensa bien plantada que cerró espacios y neutralizó los intentos de profundidad. Genoa, sin necesidad de acelerar, supo controlar los tiempos y se fue al entretiempo con la ventaja mínima, pero con la sensación de tener el partido bajo control.
En la segunda mitad, la visita buscó cambiar el rumbo con modificaciones ofensivas, incluyendo los ingresos de Riyad Idrissi y Semih Kılıçsoy. Durante algunos minutos, el Cagliari logró adelantar líneas y empujar al Genoa hacia su propio campo. Sin embargo, esa apuesta dejó espacios que el conjunto local supo aprovechar con inteligencia.
La sentencia llegó en el último cuarto de hora. Al minuto 75, Morten Frendrup culminó una transición rápida para firmar el 2-0, un golpe que terminó por desarticular el intento de reacción del equipo sardo. Apenas tres minutos después, el defensor Leo Østigård apareció en el área para marcar el 3-0 definitivo y cerrar una noche sin sobresaltos para el Genoa.
El encuentro tuvo momentos de fricción y varias amonestaciones. Por el lado local vieron tarjeta amarilla Masini y Frendrup, mientras que en el Cagliari fueron sancionados Rodríguez, Mazzitelli, Adopo, Obert y Luperto. Con el marcador resuelto, Gilardino realizó ajustes finales con los ingresos de Junior Messias y Stefano Sabelli para administrar el cierre del partido.
Con esta victoria, el Genoa asciende al puesto 15 de la clasificación con 19 puntos, cinco por encima de la zona de descenso. Para el equipo, y en particular para Johan Vásquez, el resultado representa un paso importante en la búsqueda de regularidad y tranquilidad en una temporada que aún tiene margen para consolidarse lejos de los puestos de riesgo.