Fenerbahçe remonta al Alanyaspor y vence 3-2 con mínima participación de Edson Álvarez

El Fenerbahçe firmó una victoria clave en la Superliga de Turquía tras imponerse 3-2 al Alanyaspor, en un partido intenso y con cierre dramático que se resolvió hasta los minutos finales. El resultado le permitió al conjunto de Estambul mantenerse en la pelea por los primeros puestos del campeonato, aunque el encuentro dejó como uno de los focos principales la mínima participación del mediocampista mexicano Edson Álvarez. El duelo tuvo constantes cambios de ritmo y un desarrollo abierto, con ambos equipos generando opciones claras de gol.

Fenerbahçe mostró mayor contundencia en los momentos decisivos y logró capitalizar sus oportunidades para darle la vuelta al marcador y sellar el triunfo por la mínima diferencia, pese a la presión del cuadro local en los minutos finales. En el plano individual, la atención se centró en Edson Álvarez, quien volvió a tener una aparición testimonial. El mexicano inició el partido en el banquillo y fue enviado al terreno de juego hasta el minuto 92, cuando el encuentro ya se encontraba prácticamente definido. El árbitro añadió pocos minutos de compensación y el silbatazo final llegó al 95’, por lo que Álvarez apenas tuvo margen para tocar el balón y no pudo incidir de forma real en el desarrollo del juego. La decisión del cuerpo técnico de darle tan pocos minutos refleja el rol secundario que ha venido teniendo el mediocampista en las últimas jornadas, condicionado por la competencia interna en el mediocampo y por ajustes tácticos que han relegado al mexicano a un papel más esporádico.