Liga MX entra en acción: agenda completa del 4 de agosto en la Leagues Cup 2026

La Leagues Cup 2026 comienza este martes 4 de agosto y marcará una diferencia respecto a las ediciones anteriores: por primera vez, parte de la competencia tendrá partidos en territorio mexicano. Aunque la actividad inaugural se desarrollará principalmente en Estados Unidos y Canadá, la afición en México también podrá seguir de cerca un torneo que reúne a 36 clubes, con 18 representantes de la Liga MX y 18 equipos de la MLS. El certamen binacional llega a una nueva edición con un reto pendiente para el futbol mexicano. Desde la creación de la Leagues Cup, los clubes de la MLS han dominado la competencia, por lo que los equipos de la Liga MX buscarán romper esa tendencia y conquistar el título por primera vez.

La actividad de la Jornada 1 se desarrollará entre el martes 4 y el jueves 6 de agosto. Para los aficionados mexicanos, la atención estará puesta en los compromisos que disputarán Pachuca, Atlas, Pumas, FC Juárez, Tigres y Atlante durante la jornada inaugural.

Los encuentros programados para este martes 4 de agosto son: Cincinnati vs Pachuca | 17:30 horas | TQL Stadium. Columbus Crew vs Atlas | 17:45 horas | ScottsMiracle-Gro Field. Charlotte FC vs Pumas | 18:00 horas | Bank of America Stadium. Minnesota United vs FC Juárez | 18:30 horas | Allianz Field. Tigres vs Real Salt Lake | 20:00 horas | America First Field. Vancouver Whitecaps vs Atlante | 20:30 horas | BC Place. Todos los horarios corresponden al tiempo del centro de México. Aunque los primeros encuentros se disputarán fuera del país, la Leagues Cup tendrá presencia en estadios mexicanos durante la primera fase. El Estadio Nemesio Diez de Toluca, el Estadio Banorte de la Ciudad de México y el Estadio Universitario de Nuevo León serán las sedes que albergarán partidos del torneo. Toluca será el club con mayor actividad como local en esta etapa. Los Diablos Rojos recibieron dos encuentros en casa gracias a los títulos obtenidos en los torneos Clausura y Apertura 2025. América y Tigres también fueron designados como anfitriones al haber sido finalistas en esos campeonatos.

El primer partido de Leagues Cup en suelo mexicano se jugará el miércoles 5 de agosto, cuando Toluca reciba al Seattle Sounders en el Estadio Nemesio Diez a las 20:00 horas. Un día después, el jueves 6 de agosto, América enfrentará al San Diego FC en el Estadio Banorte, también a las 20:00 horas. Más adelante, Tigres será local ante Vancouver Whitecaps el martes 11 de agosto en el Estadio Universitario, mientras que Toluca volverá a presentarse en casa el miércoles 12 de agosto para medirse al FC Dallas. Todos los encuentros que se disputen en México podrán seguirse a través de Apple TV mediante el servicio MLS Season Pass. Con el arranque de la fase inicial, la Leagues Cup abre un nuevo capítulo al incluir partidos en territorio mexicano, una medida que acerca el torneo a los aficionados de la Liga MX y que ofrecerá un escenario distinto para una competencia que busca consolidarse dentro del calendario internacional de clubes de Norteamérica.