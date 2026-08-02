América golea a Santos y se va como líder de la Liga MX antes de la Leagues Cup

América cerró la actividad de la Liga MX antes de la pausa por la Leagues Cup con una victoria de 3-0 sobre Santos Laguna en el Estadio Ciudad de los Deportes, resultado que le permitió mantenerse invicto y quedarse con el liderato general del torneo. El equipo dirigido por Guillermo Almada continúa mostrando una versión basada en el funcionamiento colectivo más que en las individualidades. Aunque el plantel ha vivido cambios respecto a torneos anteriores, las Águilas han encontrado regularidad en las primeras jornadas y llegan al parón internacional con números que respaldan su inicio de campaña.

El encuentro comenzó con intensidad por parte de los locales. Apenas en los primeros minutos, Dagoberto Espinoza se incorporó por la banda y envió un centro preciso al área. Ahí apareció Henry Martín, quien se elevó para conectar un remate de cabeza que terminó en el fondo de la portería y abrió el marcador.

La anotación tempranera parecía darle tranquilidad al conjunto capitalino, pero Santos reaccionó y logró equilibrar el desarrollo del partido. Los visitantes encontraron espacios con las intervenciones de Bruno Barticciotto, Emiliano Villalba y Agustín Sordo, generando varias oportunidades de peligro. En ese lapso apareció la figura de Rodolfo Cota. El guardameta americanista respondió en distintos momentos con atajadas que evitaron el empate. Una de las más destacadas llegó antes del descanso, cuando se lanzó para desviar un disparo que llevaba dirección de gol y mantener la ventaja de su equipo. Para la segunda mitad, América recuperó el control del encuentro. El ingreso de Israel Reyes fortaleció la zona media y permitió que las Águilas tuvieran mayor equilibrio entre defensa y ataque. Con más posesión y mejor distribución del balón, el conjunto azulcrema comenzó a generar espacios frente a una defensa santista que cada vez encontraba más dificultades para contener los avances. El segundo gol llegó gracias a Brian Rodríguez. El atacante uruguayo recibió dentro del área, realizó un recorte para dejar atrás a su marcador y definió con un disparo cruzado que superó la salida de Carlos Acevedo.

Con la ventaja ampliada, América manejó el cierre del partido y todavía encontró tiempo para aumentar la diferencia. En una jugada colectiva que involucró a Kevin Álvarez y Érick Sánchez, el juvenil Alejandro Cárdenas apareció en el área para empujar el balón y marcar el tercer tanto de la noche. El silbatazo final confirmó una victoria que coloca a las Águilas en la cima de la clasificación antes de enfocarse en la Leagues Cup. Para Almada, el resultado representa una señal positiva de un proyecto que sigue tomando forma y que ahora tendrá una prueba importante en el escenario internacional.