¡Los más ganadores!: América, Chivas y Cruz Azul encabezan a los 9 mexicanos en Concachampions 2027

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol
/
    ¡Los más ganadores!: América, Chivas y Cruz Azul encabezan a los 9 mexicanos en Concachampions 2027
    Cruz Azul tendrá boleto directo a los Octavos de Final de la Concachampions 2027 tras terminar como líder de la tabla anual. FOTO: ESPECIAL
Corin Zúñiga
por Corin Zúñiga

COMPARTIR

TEMAS


resultados

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


Liga MX
Concacaf

América, Cruz Azul, Chivas, Toluca, León, Tigres, Pachuca, Monterrey y Pumas representarán a México en la Concachampions 2027

La Concacaf Champions Cup 2027 tendrá una representación mexicana que reúne a varios de los clubes con mayor cantidad de campeonatos en la historia de la Liga MX. América, Cruz Azul, Chivas, Toluca, León, Tigres, Pachuca, Monterrey y Pumas serán los nueve equipos que competirán por México en el torneo de clubes de la Concacaf.

La particularidad de esta participación es que no se trata solamente de una amplia presencia de equipos mexicanos, sino de un grupo conformado por instituciones que acumulan una importante cantidad de títulos nacionales. Además, será la primera ocasión en que nueve clubes de la Liga MX participen en una misma edición de la Concachampions.

https://vanguardia.com.mx/deportes/beisbol/serie-del-rey-2026-toros-de-tijuana-vs-olmecas-de-tabasco-fechas-horarios-y-transmision-MB23332394

AMÉRICA ENCABEZA LA LISTA DE CAMPEONATOS

Dentro de los nueve representantes, América parte como el club con más títulos en el futbol mexicano, con 41 campeonatos en su palmarés. Le sigue Cruz Azul, que suma 28, mientras que Chivas ocupa el tercer puesto con 26.

El listado continúa con Toluca, que cuenta con 24 títulos, y León, con 20. Más abajo aparecen Tigres, con 18; Pachuca, con 16; Monterrey, con 14, y Pumas, que también forma parte de este grupo de instituciones con amplio recorrido en la Liga MX.

En conjunto, los nueve participantes reúnen 205 títulos de acuerdo con el recuento proporcionado, una cifra que refleja el peso histórico de los clubes que estarán en la competencia internacional.

La presencia de estas instituciones también reúne a equipos que han tenido participación constante en torneos de la Concacaf y que conocen lo que representa disputar un campeonato internacional.

CRUZ AZUL Y TOLUCA TIENEN BOLETO DIRECTO A OCTAVOS

La edición 2027 tendrá además una particularidad para dos de los representantes mexicanos. Cruz Azul comenzará su recorrido directamente en los Octavos de Final, luego de terminar como el equipo con mayor puntuación en la tabla anual.

Ese criterio le permitió obtener uno de los pases directos a la ronda de eliminación, por lo que La Máquina tendrá que esperar para conocer a su rival y entrará al torneo en una fase posterior a la de otros clubes.

Toluca también iniciará su participación en los Octavos de Final, aunque obtuvo ese beneficio por una vía diferente. Los Diablos Rojos aseguraron su lugar tras conquistar la Leagues Cup 2026, resultado que les otorgó uno de los boletos destinados directamente a esa instancia.

Para América, Chivas, León, Tigres, Pachuca, Monterrey y Pumas, el recorrido comenzará en las etapas previas que correspondan según los criterios de clasificación y el formato establecido por Concacaf.

Así, la edición 2027 contará con nueve representantes mexicanos y pondrá frente a frente a clubes que, además de competir por un título internacional, concentran buena parte de la historia de campeonatos de la Liga MX.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


resultados

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


Liga MX
Concacaf

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
Instrumento divisor de la 4T

Instrumento divisor de la 4T
Juzgado Ambiental: tres años en el olvido

Juzgado Ambiental: tres años en el olvido
Donald Trump publicó un mapa de Norteamérica cubierto con elementos de la bandera de EU; Sheinbaum respondió que México no será colonia ni protectorado.

Trump publica mapa con México y Canadá cubiertos por la bandera de EU; Sheinbaum defiende soberanía
Una combi de transporte público quedó varada durante las inundaciones en Tultitlán; seis pasajeros murieron y autoridades investigan una posible fuga de gas.

Mueren seis pasajeros dentro de combi en Tultitlán durante tormenta; investigan fuga de gas
Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos.

Se aproxima Tormenta Negra a México con 48 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
Sheinbaum reabrirá el registro del programa Jóvenes Escribiendo el Futuro 2026, que ofrece un apoyo económico bimestral de 5 mil 800 pesos.

Sheinbaum reabre registro para depositarle 5 mil 800 pesos bimestrales a hombres y mujeres; requisitos y cómo inscribirse
La segunda temporada de La Granja VIP comenzó con 19 celebridades confirmadas y un habitante sorpresa que será revelado este lunes. María Karunna se convirtió en la primera nominada.

Quiénes son los 20 participantes de La Granja VIP 2026 (lista completa)
La actividad comenzará el martes con la Serie del Rey y la Champions League, continuará con el arranque de la NFL y tendrá en México el regreso de WWE después de 15 años.

Serie del Rey, Champions, NFL y WWE: los eventos deportivos de esta semana