¡Los más ganadores!: América, Chivas y Cruz Azul encabezan a los 9 mexicanos en Concachampions 2027

La Concacaf Champions Cup 2027 tendrá una representación mexicana que reúne a varios de los clubes con mayor cantidad de campeonatos en la historia de la Liga MX. América, Cruz Azul, Chivas, Toluca, León, Tigres, Pachuca, Monterrey y Pumas serán los nueve equipos que competirán por México en el torneo de clubes de la Concacaf. La particularidad de esta participación es que no se trata solamente de una amplia presencia de equipos mexicanos, sino de un grupo conformado por instituciones que acumulan una importante cantidad de títulos nacionales. Además, será la primera ocasión en que nueve clubes de la Liga MX participen en una misma edición de la Concachampions.

AMÉRICA ENCABEZA LA LISTA DE CAMPEONATOS Dentro de los nueve representantes, América parte como el club con más títulos en el futbol mexicano, con 41 campeonatos en su palmarés. Le sigue Cruz Azul, que suma 28, mientras que Chivas ocupa el tercer puesto con 26. El listado continúa con Toluca, que cuenta con 24 títulos, y León, con 20. Más abajo aparecen Tigres, con 18; Pachuca, con 16; Monterrey, con 14, y Pumas, que también forma parte de este grupo de instituciones con amplio recorrido en la Liga MX.

En conjunto, los nueve participantes reúnen 205 títulos de acuerdo con el recuento proporcionado, una cifra que refleja el peso histórico de los clubes que estarán en la competencia internacional. La presencia de estas instituciones también reúne a equipos que han tenido participación constante en torneos de la Concacaf y que conocen lo que representa disputar un campeonato internacional. CRUZ AZUL Y TOLUCA TIENEN BOLETO DIRECTO A OCTAVOS La edición 2027 tendrá además una particularidad para dos de los representantes mexicanos. Cruz Azul comenzará su recorrido directamente en los Octavos de Final, luego de terminar como el equipo con mayor puntuación en la tabla anual. Ese criterio le permitió obtener uno de los pases directos a la ronda de eliminación, por lo que La Máquina tendrá que esperar para conocer a su rival y entrará al torneo en una fase posterior a la de otros clubes.

Toluca también iniciará su participación en los Octavos de Final, aunque obtuvo ese beneficio por una vía diferente. Los Diablos Rojos aseguraron su lugar tras conquistar la Leagues Cup 2026, resultado que les otorgó uno de los boletos destinados directamente a esa instancia. Para América, Chivas, León, Tigres, Pachuca, Monterrey y Pumas, el recorrido comenzará en las etapas previas que correspondan según los criterios de clasificación y el formato establecido por Concacaf. Así, la edición 2027 contará con nueve representantes mexicanos y pondrá frente a frente a clubes que, además de competir por un título internacional, concentran buena parte de la historia de campeonatos de la Liga MX.