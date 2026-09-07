Serie del Rey 2026: Toros de Tijuana vs Olmecas de Tabasco, fechas, horarios y transmisión

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    Serie del Rey 2026: Toros de Tijuana vs Olmecas de Tabasco, fechas, horarios y transmisión
    Los Olmecas de Tabasco buscarán conquistar el segundo campeonato de su historia en la Serie del Rey 2026. FOTOS: LMB

La final de la Liga Mexicana de Béisbol enfrentará por primera vez en una Serie del Rey a Toros y Olmecas, con siete partidos programados en caso de ser necesarios

La Liga Mexicana de Béisbol ya tiene definida la serie que marcará el cierre de su temporada 2026. Los Toros de Tijuana, representantes de la Zona Norte, y los Olmecas de Tabasco, campeones de la Zona Sur, se enfrentarán por el título en una Serie del Rey que tendrá su primer capítulo este martes 8 de septiembre.

Ambas organizaciones llegan a la final después de resolver sus respectivas Series de Campeonato con el mismo marcador. Tijuana dejó en el camino a los Sultanes de Monterrey por 4-1, mientras que Tabasco necesitó cinco encuentros para superar a los Pericos de Puebla.

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El ganador de la Serie del Rey deberá conseguir cuatro victorias. El campeonato quedó vacante después de que los Diablos Rojos del México no lograran repetir como monarcas de la Liga Mexicana de Béisbol.

UN ENFRENTAMIENTO INÉDITO

Aunque Toros y Olmecas cuentan con antecedentes en temporada regular, será la primera ocasión en que ambas novenas se encuentren en una Serie del Rey.

El historial entre los clubes comenzó en 2014 y favorece a Tijuana, que suma 28 triunfos frente a 13 derrotas contra el conjunto tabasqueño. El antecedente más reciente también quedó del lado fronterizo, pues los Toros ganaron dos de los tres partidos disputados en junio en el Toros Mobil Park. En el último de esos encuentros se impusieron 9-6.

La localía para arrancar la final será para Tijuana, que obtuvo el mejor récord durante la temporada regular. Por ello, los dos primeros compromisos se disputarán en su estadio antes de que la serie se traslade a Villahermosa.

FECHAS Y HORARIOS

El Juego 1 está programado para este martes 8 de septiembre a las 20:35 horas en el Toros Mobil Park, mientras que el segundo encuentro se disputará el miércoles 9, también a las 20:35 horas.

Después, la serie continuará en el Estadio Centenario del 27 de Febrero, donde se jugarán los encuentros 3 y 4, el viernes 11 a las 19:30 horas y el sábado 12 a las 19:00 horas, respectivamente.

De ser necesario, el Juego 5 se realizará el domingo 13 de septiembre a las 18:00 horas en Villahermosa.

Si la serie requiere más encuentros, el sexto compromiso regresará a Tijuana el martes 15 de septiembre a las 20:35 horas, mientras que un eventual Juego 7 se celebraría el miércoles 16, nuevamente a las 20:35 horas.

¿DÓNDE VER LA SERIE DEL REY?

Los aficionados podrán seguir los partidos a través de distintas señales y plataformas. La transmisión estará disponible por TUDN, ESPN y TV Azteca, además de opciones de streaming como ViX, LMB.TV, Disney+ y Azteca Deportes.

La serie también representa una oportunidad para que Tabasco vuelva a disputar una final después de 33 años y busque el segundo campeonato de su historia.

Tijuana, por su parte, intentará aprovechar la ventaja de localía y sus antecedentes recientes para tomar la delantera desde los primeros dos encuentros.

La mesa está puesta para una serie a ganar cuatro de siete juegos, con dos equipos que buscarán cerrar la temporada 2026 levantando el trofeo de la Liga Mexicana de Béisbol.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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