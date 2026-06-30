Mbappé firma doblete y Francia elimina a Suecia; enfrentarán a Paraguay en Octavos

Francia confirmó su candidatura para seguir avanzando en la Copa del Mundo de 2026 tras derrotar con claridad 3-0 a Suecia en los dieciseisavos de final. El conjunto dirigido por Didier Deschamps resolvió el encuentro con autoridad y aseguró su lugar entre los 16 mejores equipos del torneo, donde ahora tendrá como siguiente rival a Paraguay. Aunque el marcador terminó reflejando una diferencia amplia, el inicio del encuentro fue más complejo de lo que indica el resultado. Francia tomó el control de la posesión desde los primeros minutos y generó constantes llegadas al área sueca, pero la falta de precisión evitó que pudiera abrir el marcador de inmediato.

La selección francesa incluso estuvo cerca de tomar ventaja en un par de ocasiones con disparos que terminaron estrellándose en los postes, mientras Suecia resistía con orden e intentaba aprovechar algún contragolpe para sorprender.

La insistencia finalmente dio resultado justo antes del descanso. Al minuto 45, Kylian Mbappé apareció dentro del área tras una jugada colectiva que desordenó a la defensa rival. El delantero quedó frente al arco y definió con tranquilidad para colocar el 1-0, una anotación que permitió a Francia marcharse al vestidor con mayor tranquilidad. El gol cambió el desarrollo del compromiso. En la segunda mitad, Francia mantuvo la iniciativa y evitó que el conjunto escandinavo encontrara espacios para reaccionar. Apenas al minuto 53, Bradley Barcola amplió la diferencia. El atacante aprovechó otra ofensiva bien elaborada por los franceses para vencer al guardameta sueco y poner el 2-0, resultado que prácticamente dejó sentenciado el pase a la siguiente ronda. Suecia intentó adelantar líneas en busca de descontar, pero encontró pocas oportunidades frente a una defensa francesa que controló el partido sin mayores sobresaltos.

La sentencia definitiva llegó al minuto 74. Mbappé volvió a hacerse presente al recibir el balón dentro del área y sacar un disparo cruzado que terminó en el fondo de la portería para firmar su segundo tanto de la tarde y el 3-0 definitivo. Con este doblete, el capitán francés alcanzó seis anotaciones en la Copa del Mundo de 2026, cifra que le permite compartir el liderato de goleo del torneo con Lionel Messi. Además, continúa acercándose a los registros históricos del delantero argentino en las fases finales mundialistas. La clasificación también mantiene intactas las aspiraciones de Francia de conquistar su tercera Copa del Mundo. El siguiente obstáculo será Paraguay, selección que sorprendió en la ronda anterior al eliminar a Alemania en tanda de penales y que se ha convertido en una de las revelaciones del campeonato.

El duelo entre franceses y paraguayos promete ser uno de los más atractivos de los octavos de final. Francia buscará imponer la calidad de su plantel y el buen momento de Mbappé, mientras que Paraguay intentará prolongar la campaña que ha construido a partir del orden defensivo y la eficacia en los momentos decisivos. Con el pase asegurado y su principal figura atravesando un momento de alta productividad frente al arco, Francia continúa firme en su objetivo de volver a disputar el título mundial.

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