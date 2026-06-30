LeBron James deja a Lakers de Los Ángeles: estos son los equipos que buscan ficharlo

Después de ocho temporadas con los Lakers de Los Ángeles, LeBron James decidió poner fin a su etapa con la franquicia y continuar su carrera en otro equipo de la NBA. La determinación del veterano de 41 años marca el cierre de una de las asociaciones más relevantes de la liga en los últimos años y da paso a un mercado de fichajes en el que su nombre será el principal foco de atención. La salida de James también confirma que disputará su temporada número 24 como profesional, una cifra que amplía una trayectoria en la que ya ocupa el primer lugar como máximo anotador en la historia de la NBA y sigue sumando registros que lo colocan entre los jugadores más importantes que han pasado por la liga.

LeBron llegó a los Lakers en el verano de 2018 con la responsabilidad de devolver al equipo a la pelea por el campeonato. Tras un proceso de reconstrucción, la meta se cumplió en 2020, cuando encabezó a la organización hacia el título de la NBA dentro de la llamada “burbuja” de Orlando. Ese campeonato representó el número 17 para la franquicia y significó el cuarto anillo en la carrera del alero.

Además del trofeo, James fue nombrado Jugador Más Valioso de las Finales, consolidando una campaña que devolvió a los Lakers de Los Ángeles a la cima de la liga. Durante su paso por la organización angelina disputó 479 encuentros de temporada regular. En ese periodo registró promedios de 25.1 puntos, 8.2 rebotes y 7.9 asistencias por partido, además de mantener una efectividad superior al 51 por ciento en tiros de campo. Su estancia también dejó momentos históricos. Con el uniforme de los Lakers de Los Ángeles superó el récord de Kareem Abdul-Jabbar para convertirse en el máximo anotador de todos los tiempos en la NBA, una marca que más tarde continuó ampliando. Asimismo, protagonizó un hecho inédito al compartir la cancha con su hijo Bronny James, convirtiéndose en la primera dupla de padre e hijo que juega en la liga. Ahora, el siguiente destino del cuatro veces campeón es la gran incógnita del verano. En las últimas semanas, los Warriors de Golden State han surgido como la opción que ha cobrado mayor fuerza. La posibilidad de formar equipo con Stephen Curry y Draymond Green ha generado expectativa entre aficionados y analistas. Green alimentó esas versiones al explicar recientemente que decidió no ejercer su opción contractual con el objetivo de brindar mayor margen de maniobra a la directiva para reforzar el plantel. ”Siempre estoy dispuesto a trabajar con la organización en lo que sea mejor para el equipo, especialmente en esta etapa de mi carrera”, comentó el ala-pívot durante su podcast, dejando claro que su prioridad es facilitar movimientos que fortalezcan a la franquicia.

Además de la opción de los Warriors de Golden State, también han sido mencionados Cavaliers de Cleveland y Heat de Miami, dos equipos con los que LeBron conquistó campeonatos y donde mantiene vínculos importantes. Mientras avanza la actividad del mercado de la NBA, la decisión del veterano abre una nueva etapa en una carrera que sigue sumando capítulos. El equipo que logre convencer a James no solo incorporará experiencia y liderazgo, sino también a uno de los jugadores más influyentes en la historia del baloncesto profesional.

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