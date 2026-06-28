Mundial 2026: Canadá elimina a Sudáfrica y clasifica a octavos gracias a un gol agónico de Eustáquio

Cuando el partido parecía destinado al alargue, Stephen Eustáquio encontró el espacio que nadie más había podido aprovechar durante más de 90 minutos. Un potente disparo desde fuera del área en el tiempo añadido le dio a Canadá un triunfo por 1-0 sobre Sudáfrica y, con ello, el boleto a los octavos de final del Mundial, además de la primera victoria de su historia en una fase de eliminación directa de la competencia. El encuentro disputado en el SoFi Stadium fue cerrado desde el inicio. Canadá tuvo mayor posesión y generó las opciones más claras, pero se encontró una y otra vez con la actuación del arquero Ronwen Williams, quien sostuvo a la selección africana con intervenciones que mantuvieron el marcador sin goles durante prácticamente todo el compromiso.

Sudáfrica también encontró espacios para inquietar a la defensa canadiense. Los Bafana Bafana, que habían llegado a esta instancia después de sorprender a Corea del Sur en la ronda anterior, buscaron aprovechar cada oportunidad al contragolpe con la intención de seguir haciendo historia en su primera participación en una fase de eliminación directa.

El conjunto dirigido por Jesse Marsch tuvo un dominio territorial constante, aunque le costó transformar ese control en anotaciones. Conforme avanzó el reloj, la posibilidad de disputar tiempos extra parecía inevitable. Uno de los momentos más esperados llegó al minuto 75 con el ingreso de Alphonso Davies. El defensor del Bayern Múnich volvió a la actividad después de perderse toda la fase de grupos debido a una lesión en el tendón de la corva, sufrida semanas atrás. Su regreso se produjo, además, en el mismo estadio donde en 2025 padeció una grave lesión de rodilla durante un encuentro de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Davies tardó poco en participar. En una de sus primeras intervenciones habilitó a Promise David, quien quedó en buena posición frente al arco, aunque su definición salió desviada y Canadá dejó escapar otra oportunidad. Sin embargo, el desenlace cambió en el segundo minuto del tiempo agregado. Un servicio largo enviado por Alistair Johnson fue rechazado por la defensa sudafricana, pero el balón quedó a la entrada del área. Eustáquio no dudó y conectó una volea de derecha que viajó pegada al poste para vencer finalmente a Williams. El mediocampista comenzó a celebrar de inmediato mientras sus compañeros corrían a abrazarlo, conscientes de que el tanto significaba mucho más que una clasificación. En los minutos restantes, Canadá cerró espacios y evitó cualquier reacción de Sudáfrica para asegurar un resultado que marca un paso importante en la evolución de su selección.

Al concluir el encuentro, Jesse Marsch reunió a sus futbolistas en el centro del campo y reconoció el significado de la victoria con un mensaje que resumió el momento vivido por el equipo: “Ustedes son héroes canadienses”. Después de haber disputado la fase de grupos entre Toronto y Vancouver, y de verse obligada a jugar fuera de casa tras caer ante Suiza, la selección canadiense respondió frente a miles de aficionados que hicieron el viaje hasta Los Ángeles para respaldarla. Ahora, Canadá buscará mantener su camino en la Copa del Mundo cuando enfrente el próximo 4 de julio en Houston al vencedor del duelo entre Países Bajos y Marruecos por un lugar en los cuartos de final del torneo.

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