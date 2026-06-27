OFICIAL: México vs Ecuador en 16avos del Mundial 2026; cuándo, a qué hora y dónde ver el partido

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    OFICIAL: México vs Ecuador en 16avos del Mundial 2026; cuándo, a qué hora y dónde ver el partido
    México enfrentará a Ecuador en el Estadio Ciudad de México por los 16avos de Final del Mundial 2026. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

La Selección azteca enfrentará a La Tri en la ronda de 32 en la Copa del Mundo; conoce fecha, hora, sede y transmisión del juego desde la CDMX

México ya tiene rival y el cruce promete encender la Copa del Mundo 2026: el Tri enfrentará oficialmente a Ecuador en los 16avos de Final, un duelo de alto voltaje entre Concacaf y Conmebol que se jugará en territorio mexicano, con el Estadio Ciudad de México como escenario y una afición que volverá a pesar desde la tribuna.

El equipo dirigido por Javier Aguirre llegó a esta instancia con paso perfecto en el Grupo A. México abrió el Mundial con triunfo 2-0 sobre Sudáfrica, venció 1-0 a Corea del Sur en Guadalajara y cerró la fase de grupos con autoridad al imponerse 3-0 a Chequia.

Con nueve puntos, seis goles a favor y ninguno en contra, el cuadro nacional avanzó como líder de sector y jugará en casa la primera eliminatoria directa.

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El rival se definió después de una serie de combinaciones que se cerraron con la tabla de mejores terceros. Por formato, México debía enfrentar a un tercer lugar proveniente de los grupos C, E, F, H o I.

Durante la semana aparecieron escenarios con Escocia, Suecia, el tercero del Grupo H o Senegal, pero la victoria de Ecuador 2-1 sobre Alemania terminó por acomodar el rompecabezas.

La Tri sudamericana, comandada por Sebastián Beccacece, tuvo una fase irregular, pero suficiente para meterse a la siguiente ronda. Ecuador cayó 1-0 ante Costa de Marfil, empató 0-0 con Curazao y rescató su boleto con un golpe frente a Alemania.

Con cuatro puntos, dos goles a favor y dos en contra, avanzó como tercero del Grupo E y se ganó el derecho de medirse al anfitrión.

El México vs Ecuador se disputará el martes 30 de junio a las 7 de la noche, en el Estadio Ciudad de México. El partido podrá verse por Canal 5, TUDN, Nu9ve, Azteca 7, Azteca Deportes, ViX Premium y TUDN Play.

Para México, el reto es claro: aprovechar la localía, sostener el invicto y dar otro paso hacia el sueño mundialista.

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Para Ecuador, la misión será repetir el golpe ante Alemania y silenciar a un estadio que apunta a vestirse de verde, blanco y rojo.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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