OFICIAL: México vs Ecuador en 16avos del Mundial 2026; cuándo, a qué hora y dónde ver el partido

México ya tiene rival y el cruce promete encender la Copa del Mundo 2026: el Tri enfrentará oficialmente a Ecuador en los 16avos de Final, un duelo de alto voltaje entre Concacaf y Conmebol que se jugará en territorio mexicano, con el Estadio Ciudad de México como escenario y una afición que volverá a pesar desde la tribuna. El equipo dirigido por Javier Aguirre llegó a esta instancia con paso perfecto en el Grupo A. México abrió el Mundial con triunfo 2-0 sobre Sudáfrica, venció 1-0 a Corea del Sur en Guadalajara y cerró la fase de grupos con autoridad al imponerse 3-0 a Chequia. Con nueve puntos, seis goles a favor y ninguno en contra, el cuadro nacional avanzó como líder de sector y jugará en casa la primera eliminatoria directa.

El rival se definió después de una serie de combinaciones que se cerraron con la tabla de mejores terceros. Por formato, México debía enfrentar a un tercer lugar proveniente de los grupos C, E, F, H o I. Durante la semana aparecieron escenarios con Escocia, Suecia, el tercero del Grupo H o Senegal, pero la victoria de Ecuador 2-1 sobre Alemania terminó por acomodar el rompecabezas. La Tri sudamericana, comandada por Sebastián Beccacece, tuvo una fase irregular, pero suficiente para meterse a la siguiente ronda. Ecuador cayó 1-0 ante Costa de Marfil, empató 0-0 con Curazao y rescató su boleto con un golpe frente a Alemania.

Con cuatro puntos, dos goles a favor y dos en contra, avanzó como tercero del Grupo E y se ganó el derecho de medirse al anfitrión. El México vs Ecuador se disputará el martes 30 de junio a las 7 de la noche, en el Estadio Ciudad de México. El partido podrá verse por Canal 5, TUDN, Nu9ve, Azteca 7, Azteca Deportes, ViX Premium y TUDN Play. Para México, el reto es claro: aprovechar la localía, sostener el invicto y dar otro paso hacia el sueño mundialista.

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Para Ecuador, la misión será repetir el golpe ante Alemania y silenciar a un estadio que apunta a vestirse de verde, blanco y rojo.

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