Mundial 2026: Suiza derrota a Canadá y avanza como líder del Grupo B; Bosnia queda cerca de los Dieciseisavos

La definición del Grupo B de la Copa del Mundo 2026 dejó como protagonistas a Suiza y Bosnia y Herzegovina, selecciones que cerraron la fase de grupos con triunfos importantes que les permitieron mejorar su panorama rumbo a la siguiente ronda. En Vancouver, Suiza dio un golpe de autoridad al vencer 2-1 a Canadá, resultado con el que arrebató a los anfitriones el liderato del sector. Mientras tanto, Bosnia y Herzegovina cumplió con su parte al derrotar 3-1 a Qatar, una victoria que lo dejó muy cerca de asegurar su presencia en los Dieciseisavos de Final como uno de los mejores terceros lugares.

El duelo entre canadienses y suizos era uno de los más atractivos de la jornada, ya que ambos llegaron igualados con cuatro puntos. El ganador se quedaría con la cima del grupo y la oportunidad de afrontar un cruce más favorable en la siguiente fase. Durante los primeros 45 minutos el encuentro se mantuvo equilibrado. Canadá intentó imponer condiciones apoyado por su afición, mientras que Suiza apostó por la paciencia y el orden para encontrar espacios. Ninguno logró romper el empate antes del descanso.

La historia cambió apenas iniciado el segundo tiempo. Rubén Vargas abrió el marcador al minuto 46 y dio confianza al conjunto europeo. Once minutos más tarde, Johan Manzambi amplió la ventaja y silenció momentáneamente las tribunas del estadio. Con el 2-0 en contra, Canadá reaccionó y encontró una oportunidad para volver al partido. Al minuto 76, Nathan Saliba controló el balón dentro del área y envió un servicio que David Promise convirtió en gol con una definición acrobática. La anotación devolvió la esperanza a los locales, que se lanzaron al ataque durante el tramo final. Sin embargo, Suiza mostró solidez defensiva en los minutos decisivos y logró conservar la ventaja para quedarse con tres puntos que le permitieron finalizar como líder del Grupo B. BOSNIA CUMPLE Y MANTIENE VIVO EL SUEÑO MUNDIALISTA Al mismo tiempo, Bosnia y Herzegovina había hecho su trabajo frente a Qatar. Desde el arranque del encuentro tomó el control de las acciones y generó varias llegadas de peligro, aunque la diferencia en el marcador tardó en reflejarse. Kerim Alajbegovic abrió el camino al minuto 29 y poco después un autogol de Sultan Al-Brake amplió la ventaja bosnia. Con el 2-0 parecía que el encuentro estaba resuelto, pero Qatar respondió antes del descanso gracias a una anotación de su capitán Hassan Al-Haidos, quien acercó a su equipo y mantuvo la incertidumbre.

En la segunda mitad, Bosnia administró la posesión y evitó que los asiáticos encontraran espacios para igualar el marcador. La sentencia llegó mediante Ermin Mahmic, quien aprovechó una jugada de contragolpe para marcar el 3-1 definitivo. El resultado permitió a Bosnia alcanzar cuatro puntos y colocarse en una posición favorable para avanzar como uno de los mejores terceros lugares. Aunque aún debe esperar el desenlace de otros grupos, la selección balcánica cerró su participación en la fase inicial con una victoria que podría resultar decisiva. Así, Suiza avanzó como líder del Grupo B, Canadá aseguró el segundo puesto gracias a su ventaja en el criterio de desempate sobre Bosnia, y los europeos quedaron a la espera de confirmar su boleto a la ronda de eliminación directa.

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