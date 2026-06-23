México vs Chequia: el Tri va por una marca histórica y los europeos se juegan la vida en el Grupo A

La Selección Mexicana vuelve al Estadio Ciudad de México con el boleto a dieciseisavos de final en la bolsa, el liderato del Grupo A asegurado y una misión que puede elevar todavía más la expectativa de la afición: cerrar la primera ronda del Mundial 2026 con paso perfecto ante Chequia. El partido llega con realidades opuestas. México venció 2-0 a Sudáfrica en la inauguración y después superó 1-0 a Corea del Sur, resultados que le dieron seis puntos, tres goles a favor y ninguno en contra. El equipo de Javier Aguirre no ha sido espectacular, pero sí efectivo, ordenado y competitivo, una fórmula que lo tiene instalado como primero del sector antes de disputar la última jornada.

Chequia, en cambio, llega contra la pared. El conjunto europeo perdió 2-1 ante Corea del Sur en su debut y luego empató 1-1 frente a Sudáfrica, por lo que apenas suma una unidad. Ese escenario lo obliga a buscar puntos ante el anfitrión para mantener vivas sus aspiraciones, ya sea como segundo lugar o dentro de los mejores terceros del nuevo formato mundialista. El choque también tendrá peso histórico. México y Chequia no registran una larga rivalidad en Copas del Mundo bajo la denominación actual del país europeo, pero el antecedente más recordado remite a Chile 1962, cuando el Tri venció 3-1 a Checoslovaquia y consiguió la primera victoria mundialista de su historia.

Aquel rival terminó como subcampeón del torneo, por lo que el recuerdo vuelve a aparecer en la previa de un duelo que ahora puede marcar otro capítulo especial para el futbol mexicano. En el entorno tricolor, Aguirre ha insistido en que su plantel completo está listo para competir. El técnico ya utilizó a la mayoría de sus convocados y el duelo ante Chequia abre la puerta para rotaciones, descanso de piezas clave y posibles minutos para elementos que aún no han tenido actividad, entre ellos Guillermo Ochoa, Carlos Acevedo, Mateo Chávez o Guillermo Martínez.

Sin embargo, el reto será no romper el ritmo competitivo antes de la fase de eliminación directa. Del lado checo, Miroslav Koubek ha destacado la importancia de la disciplina táctica, la unidad y el aprovechamiento de sus fortalezas. Su equipo tiene en Patrik Schick una referencia ofensiva de peso, mientras que Tomas Soucek y Ladislav Krejci representan peligro en el juego aéreo y en las acciones a balón parado, una de las rutas más claras para incomodar a México. La expectativa en la Ciudad de México será total. Después de la euforia por las victorias del Tri, las autoridades capitalinas reforzaron medidas de control y decretaron Ley Seca en varias colonias céntricas para evitar desbordes durante la jornada.

En el estadio, la afición buscará empujar a México hacia una marca inédita: ganar sus tres partidos de fase de grupos en una Copa del Mundo. El resultado también moverá el tablero del Grupo A. México ya es líder y, salvo catástrofe reglamentaria inexistente en puntos, jugará como primero de sector. Corea del Sur, Chequia y Sudáfrica todavía pelean por acomodarse detrás del anfitrión. Una victoria checa podría meter presión directa sobre los asiáticos; un empate la dejaría pendiente de combinaciones, y una derrota podría condenarla a depender de una clasificación muy complicada como tercero. Posibles alineaciones México: Raúl Rangel; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Edson Álvarez, Luis Romo, Álvaro Fidalgo; Roberto Alvarado, Julián Quiñones y Raúl Jiménez. Chequia: Matej Kovar; Vladimir Coufal, Robin Hranac, Tomas Holes, Ladislav Krejci; Michal Sadilek, Vladimir Darida, Lukas Cerv; Adam Hlozek, Pavel Sulc y Patrik Schick. Horario y transmisión en México El México vs Chequia se jugará este miércoles 24 de junio, a las 7 de la noche, en el Estadio Ciudad de México. El partido podrá verse por Azteca 7, Canal 5, TUDN y ViX Premium.

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