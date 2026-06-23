Croacia sufre ante Panamá, pero sigue con vida en el Mundial 2026

Croacia sufrió más de lo esperado, pero encontró oxígeno en el Mundial 2026. La selección balcánica derrotó 1-0 a Panamá en Toronto y consiguió tres puntos vitales en el Grupo L, en una noche marcada por la resistencia canalera, el gol de Ante Budimir y el histórico partido 200 de Luka Modric con la camiseta croata. El equipo de Zlatko Dalic llegaba presionado después de caer 4-2 ante Inglaterra en su debut, por lo que no tenía margen de error. Croacia necesitaba ganar para seguir con vida y evitar que su recorrido mundialista quedara al borde del abismo demasiado pronto. Sin embargo, la obligación no se transformó de inmediato en claridad, pues Panamá le presentó un partido incómodo, físico y lleno de tensión.

La selección panameña, que venía de perder 1-0 ante Ghana, no salió a especular. Se ordenó bien en el fondo, cerró espacios por dentro y obligó a Croacia a circular la pelota lejos del arco. Orlando Mosquera respondió con seguridad bajo los tres postes, mientras José Fajardo peleó cada balón largo para darle respiro a su equipo. Croacia tuvo más posesión, pero durante el primer tiempo le faltó profundidad. Luka Modric, en una noche histórica al llegar a 200 partidos con su selección, intentó poner pausa, lectura y sentido al juego croata, aunque Panamá logró incomodar a una generación acostumbrada a competir bajo presión. El veterano mediocampista volvió a ser el eje emocional y futbolístico de un equipo que se aferra a su jerarquía para mantenerse en carrera.

La Roja balcánica, subcampeona del mundo en Rusia 2018 y tercera en Qatar 2022, volvió a demostrar oficio, pero también dejó dudas. Panamá resistió con carácter y tuvo momentos para ilusionarse, especialmente cuando encontró espacios para atacar y obligó a Dominik Livakovic a mantenerse atento. El 0-0 al descanso aumentó el nerviosismo croata y alimentó la sensación de que el golpe panameño podía llegar en cualquier descuido. El desahogo apareció al minuto 54. Josip Stanisic encontró espacio por derecha y mandó un servicio al área que Ante Budimir aprovechó con precisión para empujar la pelota y firmar el 1-0.

No fue un gol espectacular, pero sí uno de enorme valor para una Croacia que necesitaba romper el candado y recuperar confianza. Panamá no se derrumbó. Al contrario, adelantó líneas, buscó el empate con centros, pelotas divididas y empuje hasta el cierre. Croacia terminó defendiendo una ventaja mínima, administrando el reloj y soportando un final sufrido, más cerca del alivio que del dominio.

Publicidad