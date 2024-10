Obed Vargas: nacido en Alaska e hijo de un exMonarcas Morelia, que jugará para la Selección Mexicana

Obed Vargas fue la sensación en la convocatoria de Javier Aguirre y Rafael Márquez para los amistosos de la Selección Mexicana ante el Valencia y Estados Unidos , sin embargo, el nuevo elemento del Tricolor no es nacido en México .

El papá de Obed jugó para la cantera de los Monarcas Morelia. Asimismo, tiene cuatro hermanos y de esos, Abad también se convirtió en profesional, sin embargo, fue el ahora convocado quien ha brillado desde que inició su carrera como profesional.

OBED VARGAS: EL SELECCIONADO MEXICANO DE 19 AÑOS QUE TIENE CUATRO TEMPORADAS COMO PROFESIONAL

Obed Vargas, tercer jugador más joven en debutar en la MLS con 15 años, arrancó su carrera como seleccionado con Estados Unidos en las divisiones Sub-15, Sub-20 y Sub-23, pero una plática con Andrés Lillini, el director de Selecciones Menores de la FMF, lo convenció para jugar para México.

“Fue una buena experiencia para mí, pensé ‘¿cómo voy a encajar con los chicos, el personal?’, pero estaba muy contento con la forma en que me trataron. Me trataron como si hubiera estado allí todo el tiempo. Me sentí más natural, como si estuviera en casa”, mencionó al sitio oficial de Seattle Sounders, en una entrevista.