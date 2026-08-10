Porto pone sus ojos en Santiago Giménez: ¿el mexicano dejará al Milan?

De acuerdo con información del periodista italiano Gianluca Di Marzio, Giménez sería el principal candidato del conjunto portugués para ocupar el lugar que dejaría el joven mediapunta. La posibilidad está relacionada directamente con las negociaciones que mantienen el Porto y la Roma por Mora, futbolista de 19 años.

El futuro de Santiago Giménez podría tomar otro rumbo durante este mercado de fichajes. El delantero mexicano, actualmente vinculado al AC Milan, aparece como una de las opciones que contempla el Porto para reforzar su ataque en caso de concretarse la salida de Rodrigo Mora rumbo a la Roma.

En ese escenario, el nombre de Giménez toma fuerza como alternativa para el ataque. El mexicano todavía pertenece al Milan, aunque no ha podido reincorporarse al equipo debido a una lesión, situación que también ha marcado su actualidad durante la pretemporada.

El club italiano habría puesto sobre la mesa una oferta de 25 millones de euros por el jugador portugués. Sin embargo, el Porto considera que puede obtener una cantidad mayor por una de sus piezas jóvenes, mientras también mantiene conversaciones con el Galatasaray, según información de Fabrizio Romano.

Mientras el posible movimiento del mexicano comienza a tomar forma, otros clubes europeos también avanzan en distintas negociaciones.

El Liverpool analiza la posibilidad de desprenderse de Cody Gakpo si consigue incorporar a Bradley Barcola o Ibrahim Mbaye, ambos del Paris Saint-Germain. Tottenham aparece entre los equipos interesados en el neerlandés, cuyo valor rondaría los 70 millones de libras.

En Inglaterra, el Newcastle sigue la pista de João Palhinha. El mediocampista portugués tiene permiso para buscar una salida del Bayern Munich después de que el Tottenham no concretara su compra tras su préstamo. Aston Villa también está atento a su situación.

Otro de los movimientos que genera atención involucra al Milan. El Galatasaray considera elevado el precio de 50 millones de euros que el conjunto italiano solicita por Rafael Leão. Las conversaciones se han complicado por la diferencia en las valoraciones.

Manchester United, por su parte, trabaja en la incorporación de jóvenes futbolistas. El lateral del Club Brujas, Joaquin Seys, y el mediocampista del Leicester City, Louis Page, están entre sus objetivos.

En cuanto a operaciones confirmadas, el Barcelona anunció la cesión de Ronald Araújo al Liverpool por una temporada, con una opción de compra de 55 millones de euros. Lucas Digne dejó al Aston Villa para regresar al PSG, mientras Trevoh Chalobah fue transferido del Chelsea al Como.

El mercado también contempla un intercambio entre Everton y Crystal Palace por Dwight McNeil y Brennan Johnson, mientras el Sevilla prepara la llegada del escocés Robbie Ure procedente del IK Sirius.

Por ahora, Giménez permanece ligado al Milan, pero el interés del Porto abre una nueva posibilidad para el delantero mexicano si Rodrigo Mora finalmente cambia Portugal por Italia.