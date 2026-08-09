Jannik Sinner se baja de Cincinnati por lesión y se suma a la ausencia de Alcaraz

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    Jannik Sinner se baja de Cincinnati por lesión y se suma a la ausencia de Alcaraz
    El número uno del mundo decidió no arriesgar su recuperación y ahora apunta a estar listo para el US Open. FOTO: X/JANNIK SINNER
Corin Zúñiga
por Corin Zúñiga

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El italiano no compite desde que conquistó Wimbledon y ahora trabaja para llegar en condiciones al último Grand Slam de la temporada

El Masters 1000 de Cincinnati se quedó sin una de sus principales atracciones después de que Jannik Sinner confirmara este domingo su retiro del torneo por las molestias que mantiene en la rodilla derecha.

El italiano, número uno del ranking ATP, tomó la decisión tras evaluar su estado físico con su equipo médico. La prioridad ahora será completar su recuperación y evitar una recaída que pueda comprometer su participación en el US Open, último Grand Slam de la temporada.

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Sinner explicó que, aunque ha trabajado durante los últimos días para superar el problema, todavía no considera que esté listo para volver a competir.

“Después de consultar con mis médicos y mi equipo, tengo que anunciar que debo retirarme del torneo Masters 1000 de Cincinnati. Mi rodilla derecha me ha estado molestando y, aunque hemos estado trabajando intensamente con mi equipo médico, tengo que aceptar que todavía no estoy preparado para competir”, señaló el tenista.

La baja representa otro golpe para el torneo estadounidense, que tampoco contará con Carlos Alcaraz. El español continúa fuera del circuito debido a la lesión en la muñeca que lo mantiene alejado de las canchas desde abril.

De esta manera, por segundo Masters 1000 consecutivo, Sinner y Alcaraz estarán ausentes de un mismo torneo. Ambos tampoco participaron en el Masters 1000 de Canadá, por lo que su próxima aparición dependerá de la evolución de sus respectivas lesiones.

Sinner busca llegar al US Open

El italiano llega a este periodo de recuperación después de conquistar Wimbledon. En Londres consiguió su quinto título de Grand Slam al imponerse a Alexander Zverev en la final.

Después de aquel campeonato, Sinner decidió no participar en el torneo de Canadá y ahora tampoco estará en Cincinnati. Esto significa que, si logra recuperarse para el US Open, llegará a Nueva York sin haber disputado un partido oficial desde su triunfo en Wimbledon.

La ausencia en Cincinnati también tendrá consecuencias en la clasificación mundial. Sinner perderá 650 puntos, correspondientes a los que consiguió como finalista en la edición de 2025, aunque conservará el primer puesto del ranking ATP.

Con Sinner y Alcaraz fuera, Zverev queda como el jugador de mayor preclasificación en el torneo, que se disputará del 13 al 23 de agosto.

La edición de 2025 tuvo como protagonistas precisamente a Sinner y Alcaraz en la final. El español terminó llevándose el campeonato después de que el italiano abandonara el encuentro cuando perdía 5-0 en el primer set debido a una enfermedad.

Ahora, la atención de ambos estará puesta en Nueva York. La recuperación de Alcaraz y Sinner determinará si pueden regresar para el US Open y volver a enfrentarse en uno de los escenarios principales del tenis mundial.

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Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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