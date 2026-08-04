Porto toma la delantera por Santiago Giménez; Lazio insiste, ¿cederá el Milan a las ofertas?

Santiago Giménez podría cambiar de equipo en los próximos días y el Porto se perfila como el principal candidato para fichar al delantero mexicano. De acuerdo con el periodista italiano Matteo Moretto, el conjunto portugués ya mantiene negociaciones con el Milan, mientras el futuro del atacante en San Siro continúa siendo incierto. El técnico del Porto, Francesco Farioli, incluso habría establecido contacto directo con Giménez para conocer su disposición a un posible traspaso. El estratega italiano considera que el mexicano reúne las características ideales para fortalecer su proyecto de cara a la temporada 2026-27. Aunque Troy Parrott, atacante irlandés del AZ Alkmaar, también figura entre las opciones de los Dragones, Santiago Giménez tendría ventaja dentro de la lista de candidatos para reforzar el ataque del club portugués.

La posible salida del mexicano responde, en gran medida, a su complicado paso por el Milan. Llegó en febrero de 2025 con contrato hasta 2029, pero apenas suma siete goles en sus primeros 18 meses con el conjunto rossonero, una cifra muy distante de los 65 tantos que marcó en 105 partidos con el Feyenoord. Las lesiones también afectaron su rendimiento. Fue operado del tobillo durante el invierno pasado y, aunque volvió a las canchas, nunca recuperó su mejor versión. Su último gol con el Milan llegó el 23 de septiembre, frente al Lecce, en la Coppa Italia. Durante la Copa del Mundo de 2026, Giménez disputó 82 minutos sin marcar con la Selección Mexicana y sufrió un esguince en el tobillo derecho, precisamente en la misma articulación que había sido intervenida quirúrgicamente meses antes. Esa lesión lo obligó a permanecer en Milanello para continuar con su recuperación mientras el equipo realizaba una gira por Australia. El panorama se complicó todavía más con la llegada de Rúben Amorim al banquillo del Milan. El técnico portugués tendría como principal referencia ofensiva a Gonçalo Ramos, mientras que Francesco Camarda sería la primera alternativa, reduciendo considerablemente el espacio del mexicano dentro de la plantilla. En paralelo, la Lazio mantiene vivo su interés. El nuevo entrenador del conjunto romano, Gennaro Gattuso, considera a Santiago Giménez como su prioridad para reforzar el ataque y cree que el club puede convertirse en el escenario ideal para relanzar la carrera del delantero tras un periodo marcado por lesiones y falta de continuidad.

Sin embargo, el principal obstáculo es la fórmula del traspaso. La Lazio pretende incorporar al mexicano mediante un préstamo con opción de compra, mientras que el Milan busca una venta definitiva o condiciones económicas más favorables. Además, las restricciones financieras del club romano limitan cualquier operación de gran inversión en este mercado.

Con ese escenario, el Porto aparece como la opción más avanzada para hacerse con los servicios de Santiago Giménez, mientras la Lazio permanece atenta a una posible apertura del Milan en las últimas semanas del periodo de transferencias.