Querétaro será sede de la Barça Academy Residency: El plan del FC Barcelona en México para 2027

El FC Barcelona reforzará su presencia en México con la creación de la Barça Academy Residency Querétaro, un proyecto de formación residencial que convertirá al estado en una de las nuevas bases internacionales del modelo deportivo blaugrana. La institución catalana informó que esta será su segunda academia residencial internacional, después de la sede de Arizona, Estados Unidos, que inició operaciones en 2017. La apertura no será inmediata en formato completo, sino escalonada. De acuerdo con el calendario anunciado por el club, la nueva iniciativa comenzará actividades el próximo verano con Summer Camps residenciales.

Posteriormente, en octubre de 2026 se realizarán los try outs para seleccionar a los futbolistas que podrán integrarse al programa, mientras que el proyecto residencial de año completo arrancará en septiembre de 2027. La Barça Academy Residency Querétaro convivirá con la Barça Academy Querétaro, inaugurada en julio de 2024 y dirigida a jugadores de 6 a 18 años bajo un esquema no residencial.

Con esta nueva estructura, el Barcelona ampliará su presencia formativa en México y apostará por un modelo de alto rendimiento que combine futbol, educación y desarrollo personal. El proyecto estará basado en tres pilares principales. El primero será la metodología de juego y entrenamiento del Barça, dirigida por un director técnico enviado desde Barcelona para garantizar que los jóvenes trabajen bajo el modelo deportivo del club. El segundo será la formación académica en un colegio internacional homologado por autoridades educativas de Estados Unidos y Canadá. El tercero será una residencia enfocada en el desarrollo integral del deportista. En su primera fase, la Barça Academy Residency Querétaro contará con tres equipos: uno para jugadores nacidos en 2012, otro para nacidos en 2013 y uno más para futbolistas nacidos en 2014. El número de plazas será limitado y el propio club adelantó que los jugadores con mayor talento podrán optar a becas para cubrir su estancia dentro del programa.

La llegada de este modelo a Querétaro también representa una señal de la importancia que México mantiene dentro de la estrategia internacional del Barcelona. En un país con alta demanda de formación futbolística, el club catalán buscará detectar talento juvenil y ofrecer una estructura similar a la que ha utilizado para expandir su metodología en distintas regiones del mundo.

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