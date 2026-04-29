Cristiano Ronaldo llega a 970 goles: Al Nassr se acerca al título de la Saudi Pro League en Arabia Saudita

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Fútbol Internacional
/ 29 abril 2026
    Cristiano Ronaldo llega a 970 goles: Al Nassr se acerca al título de la Saudi Pro League en Arabia Saudita
    Cristiano Ronaldo anotó su gol 970 como profesional y encaminó al Al Nassr al triunfo 2-0 sobre Al Ahli en la Saudi Pro League. FOTO: X/AL-NASSR

Con un cabezazo clave ante Al Ahli, ‘CR7’ firmó otro registro histórico, encaminó el triunfo 2-0 de su equipo y dejó a su equipo como líder sólido

Cristiano Ronaldo volvió a aparecer en el momento grande. El delantero portugués marcó su gol 970 como profesional y fue pieza decisiva en el triunfo 2-0 del Al-Nassr sobre Al-Ahli, resultado que acerca al equipo de Riad al título de la Saudi Pro League 2025-2026.

El partido, disputado este miércoles, tenía peso directo en la pelea por la cima del futbol saudí. Al-Nassr necesitaba ganar para sostener su ventaja sobre Al-Hilal y alejar a Al-Ahli, tercero de la clasificación.

La respuesta llegó en el segundo tiempo, cuando Cristiano Ronaldo rompió el cero con un cabezazo al minuto 76, tras un centro de João Félix, para abrir un duelo que se había mantenido cerrado.

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El gol no solo significó el 1-0 parcial para el Al-Nassr, sino también una nueva cifra histórica para el máximo goleador del futbol profesional.

A sus 41 años, Cristiano llegó a 970 tantos oficiales entre clubes y selección, manteniendo viva su carrera hacia la barrera de los mil goles, una marca que se ha convertido en uno de los grandes relatos de su etapa final como futbolista.

Después del tanto de Cristiano Ronaldo, Al-Nassr administró la ventaja y terminó por sellar el triunfo con anotación de Kingsley Coman, para cerrar el 2-0 ante un Al-Ahli que llegaba como rival directo y reciente campeón de Asia.

Con este resultado, el equipo amarillo llegó a 79 puntos en 30 partidos, producto de 26 victorias, un empate y tres derrotas. La victoria deja al Al-Nassr ocho puntos por encima del Al-Hilal, aunque el segundo lugar todavía tiene un partido pendiente.

Al-Ahli, por su parte, quedó con 66 unidades y perdió terreno en la lucha por el campeonato, mientras Al-Qadsiah se mantiene cerca en la pelea por los puestos altos de la clasificación.

Para Cristiano Ronaldo, este cierre de temporada representa una oportunidad mayor: conquistar su primer título de liga con Al-Nassr desde su llegada al futbol de Arabia Saudita.

Con cuatro jornadas por disputar para Al-Nassr, el margen empieza a ser favorable, aunque todavía no definitivo. El equipo de Cristiano Ronaldo depende de sí mismo y necesita mantener el paso para evitar que Al-Hilal, invicto hasta ahora en la campaña, pueda recortar la distancia en la recta final.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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