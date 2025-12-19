Rafael Márquez arma su cuerpo técnico para el Tri rumbo al 2030: ¿quiénes lo integrarán?

La Selección Mexicana ya comienza a perfilar su futuro más allá del Mundial de 2026. Con Rafael Márquez como el estratega elegido para encabezar el nuevo proceso, el exdefensa ha definido a los colaboradores que lo acompañarán en el banquillo nacional, apostando por un equipo de trabajo con identidad, experiencia y visión formativa.

De acuerdo con información confirmada desde Europa y México, Vidal Paloma, Alfredo Talavera y Andrés Guardado serán parte del cuerpo técnico que respaldará a Márquez en su camino rumbo a la Copa del Mundo de 2030, un proyecto que busca continuidad y una transformación profunda en el modelo de trabajo del Tri.

VIDAL PALOMA, ESPECIALISTA EN FORMACIÓN Y DESARROLLO

Uno de los hombres clave en el proyecto de Márquez será Vidal Paloma, entrenador con amplio recorrido en fuerzas básicas y desarrollo de talento.

TE PUEDE INTERESAR: Alexis Vega, Germán Berterame o Armando González: Liga MX revela a los 15 nominados al MVP del Apertura 2025

Paloma ha trabajado como director de fuerzas básicas del Atlas y tuvo una etapa importante en la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica, donde estuvo involucrado en procesos de detección y formación de jóvenes.

Su vínculo con Rafael Márquez se fortaleció durante la etapa del exseleccionado mexicano como entrenador del Barcelona Atlètic, donde Paloma fue parte del entorno de trabajo y se consolidó como una pieza de confianza para la planeación deportiva y metodológica.

ANDRÉS GUARDADO, LIDERAZGO Y VISIÓN INTERNACIONAL

El cuerpo técnico también contará con Andrés Guardado, uno de los futbolistas más emblemáticos en la historia de la Selección Mexicana.