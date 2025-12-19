Rafael Márquez arma su cuerpo técnico para el Tri rumbo al 2030: ¿quiénes lo integrarán?
El proyecto de Márquez como próximo director técnico de la Selección Mexicana a partir de 2026 comenzará con un cuerpo técnico integrado por Vidal Paloma, Alfredo Talavera y Andrés Guardado
La Selección Mexicana ya comienza a perfilar su futuro más allá del Mundial de 2026. Con Rafael Márquez como el estratega elegido para encabezar el nuevo proceso, el exdefensa ha definido a los colaboradores que lo acompañarán en el banquillo nacional, apostando por un equipo de trabajo con identidad, experiencia y visión formativa.
De acuerdo con información confirmada desde Europa y México, Vidal Paloma, Alfredo Talavera y Andrés Guardado serán parte del cuerpo técnico que respaldará a Márquez en su camino rumbo a la Copa del Mundo de 2030, un proyecto que busca continuidad y una transformación profunda en el modelo de trabajo del Tri.
VIDAL PALOMA, ESPECIALISTA EN FORMACIÓN Y DESARROLLO
Uno de los hombres clave en el proyecto de Márquez será Vidal Paloma, entrenador con amplio recorrido en fuerzas básicas y desarrollo de talento.
Paloma ha trabajado como director de fuerzas básicas del Atlas y tuvo una etapa importante en la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica, donde estuvo involucrado en procesos de detección y formación de jóvenes.
Su vínculo con Rafael Márquez se fortaleció durante la etapa del exseleccionado mexicano como entrenador del Barcelona Atlètic, donde Paloma fue parte del entorno de trabajo y se consolidó como una pieza de confianza para la planeación deportiva y metodológica.
ANDRÉS GUARDADO, LIDERAZGO Y VISIÓN INTERNACIONAL
El cuerpo técnico también contará con Andrés Guardado, uno de los futbolistas más emblemáticos en la historia de la Selección Mexicana.
El exmediocampista tuvo una destacada carrera en Europa con clubes como PSV Eindhoven y Real Betis, además de disputar cinco Copas del Mundo con el Tri.
Tras su retiro, Guardado inició su preparación como entrenador y ha estado vinculado a procesos formativos en España. Su incorporación aportará liderazgo, lectura táctica y una conexión directa con el vestidor, además de una visión moderna del futbol internacional que Márquez busca trasladar al combinado nacional.
ALFREDO TALAVERA, EXPERIMENTADO BAJO LOS TRES POSTES
El área de porteros estará a cargo de Alfredo Talavera, histórico guardameta del futbol mexicano. Talavera fue referente en equipos como Toluca, Pumas y FC Juárez, además de ser seleccionado nacional en distintos procesos mundialistas.
Tras concluir su carrera como jugador, Talavera dio el salto al cuerpo técnico y ha trabajado en categorías menores de la Selección Mexicana, experiencia que ahora trasladará al equipo mayor como entrenador de porteros, fortaleciendo una de las posiciones clave dentro del proyecto de Márquez.
Rafael Márquez, quien ya cuenta con experiencia como entrenador en el futbol europeo, con la filial del FC Barcelona, y como auxiliar técnico de la Selección Mexicana al lado de Javier Aguirre, apuesta por un cuerpo técnico que combine formación, liderazgo y conocimiento del entorno internacional.