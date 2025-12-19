Rafael Márquez arma su cuerpo técnico para el Tri rumbo al 2030: ¿quiénes lo integrarán?

Fútbol
/ 19 diciembre 2025
    Rafael Márquez arma su cuerpo técnico para el Tri rumbo al 2030: ¿quiénes lo integrarán?
    Rafael Márquez comenzará su etapa como técnico del Tri en 2026 con un cuerpo técnico integrado por Vidal Paloma, Andrés Guardado y Alfredo Talavera, de cara al proceso rumbo al Mundial de 2030. FOTO: MEXSPORT

El proyecto de Márquez como próximo director técnico de la Selección Mexicana a partir de 2026 comenzará con un cuerpo técnico integrado por Vidal Paloma, Alfredo Talavera y Andrés Guardado

La Selección Mexicana ya comienza a perfilar su futuro más allá del Mundial de 2026. Con Rafael Márquez como el estratega elegido para encabezar el nuevo proceso, el exdefensa ha definido a los colaboradores que lo acompañarán en el banquillo nacional, apostando por un equipo de trabajo con identidad, experiencia y visión formativa.

De acuerdo con información confirmada desde Europa y México, Vidal Paloma, Alfredo Talavera y Andrés Guardado serán parte del cuerpo técnico que respaldará a Márquez en su camino rumbo a la Copa del Mundo de 2030, un proyecto que busca continuidad y una transformación profunda en el modelo de trabajo del Tri.

VIDAL PALOMA, ESPECIALISTA EN FORMACIÓN Y DESARROLLO

Uno de los hombres clave en el proyecto de Márquez será Vidal Paloma, entrenador con amplio recorrido en fuerzas básicas y desarrollo de talento.

TE PUEDE INTERESAR: Alexis Vega, Germán Berterame o Armando González: Liga MX revela a los 15 nominados al MVP del Apertura 2025

Paloma ha trabajado como director de fuerzas básicas del Atlas y tuvo una etapa importante en la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica, donde estuvo involucrado en procesos de detección y formación de jóvenes.

Su vínculo con Rafael Márquez se fortaleció durante la etapa del exseleccionado mexicano como entrenador del Barcelona Atlètic, donde Paloma fue parte del entorno de trabajo y se consolidó como una pieza de confianza para la planeación deportiva y metodológica.

ANDRÉS GUARDADO, LIDERAZGO Y VISIÓN INTERNACIONAL

El cuerpo técnico también contará con Andrés Guardado, uno de los futbolistas más emblemáticos en la historia de la Selección Mexicana.

El exmediocampista tuvo una destacada carrera en Europa con clubes como PSV Eindhoven y Real Betis, además de disputar cinco Copas del Mundo con el Tri.

Tras su retiro, Guardado inició su preparación como entrenador y ha estado vinculado a procesos formativos en España. Su incorporación aportará liderazgo, lectura táctica y una conexión directa con el vestidor, además de una visión moderna del futbol internacional que Márquez busca trasladar al combinado nacional.

ALFREDO TALAVERA, EXPERIMENTADO BAJO LOS TRES POSTES

El área de porteros estará a cargo de Alfredo Talavera, histórico guardameta del futbol mexicano. Talavera fue referente en equipos como Toluca, Pumas y FC Juárez, además de ser seleccionado nacional en distintos procesos mundialistas.

Tras concluir su carrera como jugador, Talavera dio el salto al cuerpo técnico y ha trabajado en categorías menores de la Selección Mexicana, experiencia que ahora trasladará al equipo mayor como entrenador de porteros, fortaleciendo una de las posiciones clave dentro del proyecto de Márquez.

Rafael Márquez, quien ya cuenta con experiencia como entrenador en el futbol europeo, con la filial del FC Barcelona, y como auxiliar técnico de la Selección Mexicana al lado de Javier Aguirre, apuesta por un cuerpo técnico que combine formación, liderazgo y conocimiento del entorno internacional.

Temas


Futbol
Copa Mundial de la FIFA

Personajes


Andrés Guardado
Rafael Márquez

Organizaciones


Selección Mexicana De Futbol

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Los regalotes de la 4T

Los regalotes de la 4T
true

Mirador 19/12/2025
Buscan reducir desigualdades históricas mediante el acceso universal a los programas de bienestar.

La 4T multiplica recursos para adultos mayores, presume Bienestar
Final. La ex directiva solicitó el divorcio de manera oficial a mediados de agosto, ante un tribunal de Portsmouth, New Hampshire.

¡Le tocó hablar! Se sincera ex ejecutiva ‘infiel’ por concierto de Coldplay
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) señala que es fundamental identificar los riesgos que deben estar cubiertos al contratar un seguro de auto.

CONDUSEF: Esto debes considerar al comprar un seguro vehicular en 2026
Los precios por acción de Volaris en BMV se alzaron aproximadamente en la misma proporción que en la NYSE (Bolsa de Nueva York).

Acciones al alza de Volaris tras anuncio del nuevo Grupo Mexicano de Aerolíneas
El Poder Judicial de Jalisco confirmó que fue admitida la demanda presentada por Christian Nodal contra Cazzu por temas de custodia, convivencia y pensión alimenticia de su hija, cuya notificación en Argentina se realizará mediante carta rogatoria durante 2026.

Admiten demanda de Christian Nodal contra Cazzu; notificación se realizará en 2026 por vía diplomática
Rafael Márquez comenzará su etapa como técnico del Tri en 2026 con un cuerpo técnico integrado por Vidal Paloma, Andrés Guardado y Alfredo Talavera, de cara al proceso rumbo al Mundial de 2030.

Rafael Márquez arma su cuerpo técnico para el Tri rumbo al 2030: ¿quiénes lo integrarán?