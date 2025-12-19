Alexis Vega, Germán Berterame o Armando González: Liga MX revela a los 15 nominados al MVP del Apertura 2025
La Liga MX dio a conocer la lista oficial de los futbolistas destacados que competirán por el premio Tecate al Jugador Más Valioso del Apertura 2025
La Liga MX anunció de manera oficial a los 15 jugadores nominados al premio al Jugador Más Valioso (MVP) del Torneo Apertura 2025, galardón que se entrega bajo el patrocinio de Tecate, una de las marcas emblemáticas del futbol mexicano.
La lista reúne a futbolistas que marcaron diferencia a lo largo del certamen, tanto en la fase regular como en la Liguilla, destacando por su impacto ofensivo, liderazgo, regularidad y aportación en momentos clave del campeonato.
Entre los nominados aparecen referentes de equipos protagonistas del torneo, como Toluca, campeón del Apertura 2025; Cruz Azul, uno de los conjuntos más consistentes del semestre; y Tigres UANL, habitual contendiente al título.
También figuran jugadores de América, Rayados de Monterrey, Chivas y León, reflejando la diversidad de talento en la liga.
LISTA DE NOMINADOS AL MVP DEL APERTURA 2025 DE LA LIGA MX
Los 15 futbolistas que compiten por el reconocimiento Tecate Jugador del Torneo son:
Ángel Sepúlveda – Cruz Azul
Charly Rodríguez – Cruz Azul
José Paradela – Cruz Azul
Ángel Correa – Tigres UANL
Nahuel Guzmán – Tigres UANL
Juan Brunetta – Tigres UANL
Germán Berterame – Rayados de Monterrey
Sergio Canales – Rayados de Monterrey
Marcel Ruiz – Toluca
Paulinho – Toluca
Roberto Alvarado – América
Alejandro Zendejas – América
Armando González – Chivas
Mourad Daoudi – Xolos
La Liga MX informó que la elección del ganador se realizará mediante un sistema de votación habilitado en sus plataformas oficiales, permitiendo que los aficionados participen activamente en la designación del MVP del torneo.
El premio Tecate al Jugador Más Valioso se ha consolidado como uno de los reconocimientos individuales más relevantes del futbol mexicano, al distinguir no solo las estadísticas, sino la influencia real de los futbolistas en el desarrollo del campeonato.