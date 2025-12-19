Alexis Vega, Germán Berterame o Armando González: Liga MX revela a los 15 nominados al MVP del Apertura 2025

/ 19 diciembre 2025
    Alexis Vega, Germán Berterame o Armando González: Liga MX revela a los 15 nominados al MVP del Apertura 2025
    Alexis Vega fue uno de los jugadores más influyentes del Apertura 2025 y aparece entre los nominados al MVP tras ser pieza clave en el campeonato del Toluca. FOTO: ESPECIAL

La Liga MX dio a conocer la lista oficial de los futbolistas destacados que competirán por el premio Tecate al Jugador Más Valioso del Apertura 2025

La Liga MX anunció de manera oficial a los 15 jugadores nominados al premio al Jugador Más Valioso (MVP) del Torneo Apertura 2025, galardón que se entrega bajo el patrocinio de Tecate, una de las marcas emblemáticas del futbol mexicano.

La lista reúne a futbolistas que marcaron diferencia a lo largo del certamen, tanto en la fase regular como en la Liguilla, destacando por su impacto ofensivo, liderazgo, regularidad y aportación en momentos clave del campeonato.

Entre los nominados aparecen referentes de equipos protagonistas del torneo, como Toluca, campeón del Apertura 2025; Cruz Azul, uno de los conjuntos más consistentes del semestre; y Tigres UANL, habitual contendiente al título.

También figuran jugadores de América, Rayados de Monterrey, Chivas y León, reflejando la diversidad de talento en la liga.

LISTA DE NOMINADOS AL MVP DEL APERTURA 2025 DE LA LIGA MX

Los 15 futbolistas que compiten por el reconocimiento Tecate Jugador del Torneo son:

Ángel Sepúlveda – Cruz Azul

Charly Rodríguez – Cruz Azul

José Paradela – Cruz Azul

Ángel Correa – Tigres UANL

Nahuel Guzmán – Tigres UANL

Juan Brunetta – Tigres UANL

Germán Berterame – Rayados de Monterrey

Sergio Canales – Rayados de Monterrey

Marcel Ruiz – Toluca

Alexis Vega – Toluca

Paulinho – Toluca

Roberto Alvarado – América

Alejandro Zendejas – América

Armando González – Chivas

Mourad Daoudi – Xolos

La Liga MX informó que la elección del ganador se realizará mediante un sistema de votación habilitado en sus plataformas oficiales, permitiendo que los aficionados participen activamente en la designación del MVP del torneo.

El premio Tecate al Jugador Más Valioso se ha consolidado como uno de los reconocimientos individuales más relevantes del futbol mexicano, al distinguir no solo las estadísticas, sino la influencia real de los futbolistas en el desarrollo del campeonato.

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

