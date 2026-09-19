Rayados vence 1-0 a Cruz Azul: Garza castiga error de Mier en el BBVA

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    Rayados vence 1-0 a Cruz Azul: Garza castiga error de Mier en el BBVA
    César Garza anotó el gol con el que Rayados superó a Cruz Azul en el Estadio BBVA, durante la Jornada 9 del Apertura 2026. FOTO: MEXSPORT

Andrada sostuvo la ventaja con sus intervenciones y Monterrey recuperó el triunfo; La Máquina sufrió otro golpe tras la Campeones Cup

Rayados de Monterrey venció 1-0 a Cruz Azul en el Estadio BBVA, dentro de la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga MX. César Garza marcó la diferencia en una noche en la que Esteban Andrada resultó determinante para el conjunto regiomontano.

El encuentro se inclinó desde el minuto 7. Garza aprovechó una equivocación en la salida de Kevin Mier y puso adelante a los locales. El error del guardameta colombiano obligó a La Máquina a buscar una respuesta desde el arranque.

Cruz Azul encontró oportunidades, pero se topó con Andrada. El portero argentino respondió con intervenciones que sostuvieron la ventaja y dieron respaldo a un Monterrey que necesitaba volver a ganar después del empate sin goles en el Clásico Regio contra Tigres.

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Gabriel Fernández tuvo una ocasión para igualar, aunque no logró concretarla. Los intentos celestes también incluyeron disparos de Jeremy Márquez y Luka Romero, sin que el equipo visitante consiguiera traducir sus aproximaciones en el gol del empate.

Del otro lado, Mier evitó que la diferencia creciera. Rayados generó opciones con Hugo Cuypers, Lucas Ocampos y Óliver Torres, en un partido donde la actuación de los arqueros cobró relevancia después del tanto que abrió el marcador en el BBVA.

Para Monterrey, el resultado representa un impulso tras varias semanas de contrastes. En sus compromisos anteriores de Liga MX había perdido frente a León y Atlético de San Luis, antes de dividir puntos con Tigres. Ahora recuperó el triunfo ante su afición.

La victoria también llegó después del subcampeonato en la Leagues Cup, torneo en el que Rayados cayó 2-0 ante Toluca en la final. El conjunto norteño necesitaba trasladar su capacidad competitiva al campeonato mexicano y encontró una respuesta frente al cuadro cementero.

Cruz Azul, en cambio, sufrió otro golpe después de perder 2-0 contra Inter Miami en la Campeones Cup. La alegría del triunfo 4-3 sobre América en el Clásico Joven dio paso a dos resultados adversos en competencias distintas.

El siguiente compromiso liguero de Rayados será como visitante ante Atlante, el 25 de septiembre. Monterrey buscará darle continuidad a esta victoria para mejorar su recorrido en el Apertura de 2026.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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