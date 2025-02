Rebeca Bernal deja a Rayadas: Monterrey retirará el dorsal ‘4’ de la eterna capitana

“Les doy un anuncio: nosotros también soñamos con que Rebe regrese, y por lo tanto hemos decidido pausar el número “4”. No lo va a utilizar nadie, esperando que en algún momento Rebe esté de vuelta y lo vuelva a portar. Así que aquí te esperamos, Rebe. Mucho éxito y felicidades”, expresó José Antonio Noriega, presidente de Rayadas.

Visiblemente emocionada, Rebeca Bernal se despidió de Monterrey con palabras de gratitud y orgullo por haber sido parte de la evolución del equipo.

“Tengo desde el 2017 aquí y recuerdo perfecto cada momento, cada partido, mi debut en Cancha 1. Me duele en el alma dejarlas, pero también lo hago por todas nosotras.

“Sin ustedes y todas las que han estado en estos años, no hubiera podido. Me retan cada día y me hacen crecer”, declaró entre lágrimas.

La siguiente etapa en la carrera de Bernal será en la National Women’s Soccer League con el Washington Spirit, equipo campeón en 2021. Su llegada al futbol de Estados Unidos representa un nuevo desafío en el más alto nivel.

Eva Espejo, directora deportiva de Rayadas, también dedicó emotivas palabras a Bernal, destacando su impacto dentro y fuera del campo.