VIDEO | Cristiano Ronaldo gana su primer título con Al Nassr y rompe en llanto

Con un doblete de Cristiano Ronaldo y una noche que terminó entre lágrimas y festejos en el Alawwal Park, Al Nassr conquistó la Liga Profesional Saudí 2026 tras vencer 4-1 al Damac en la última jornada del campeonato. El título representó el primero para el delantero portugués desde su llegada al club saudí y el décimo campeonato de liga en la historia de la institución. El conjunto dirigido por Luis Castro llegó a la fecha final obligado a ganar para no depender de otros resultados. La presión aumentó apenas al minuto 4, cuando Al Hilal se adelantó en su partido ante Al Feiha y tomó momentáneamente la cima de la tabla.

Desde el arranque, Al Nassr asumió la iniciativa con posesión y presión alta. Cristiano tuvo una de las primeras acciones de peligro cuando reclamó un penalti dentro del área al minuto 7, aunque el árbitro decidió no señalar la infracción. Más tarde, el equipo local comenzó a generar oportunidades constantes por las bandas con la participación de Sadio Mané y Kingsley Coman.

La insistencia encontró recompensa al minuto 34. Joao Félix cobró un tiro de esquina desde la derecha y Sadio Mané apareció sin marca dentro del área para rematar de cabeza y abrir el marcador. Con ese resultado, Al Nassr recuperaba el control de la clasificación y dependía únicamente de sí mismo para quedarse con el campeonato. Antes del descanso, el equipo saudí mantuvo el dominio y estuvo cerca de ampliar la ventaja. Cristiano intentó una chilena dentro del área y Joao Félix probó desde media distancia, aunque el portero Kewin evitó el segundo tanto. En el complemento, Al Nassr amplió la diferencia rápidamente. Al minuto 52, Kingsley Coman aprovechó una pared con Abdullah Al-Khaibari, ingresó al área y definió cruzado para el 2-0. Sin embargo, Damac respondió poco después mediante un penalti convertido por Morlaye Sylla tras una revisión del VAR por una mano de Mohamed Simakan. El 2-1 generó momentos de tensión en el estadio, pero Cristiano Ronaldo apareció para cambiar nuevamente el rumbo del encuentro. Al minuto 63, el portugués ejecutó un tiro libre desde el costado izquierdo y sorprendió al arquero con un disparo que terminó en el fondo de la red para el 3-1. El tanto significó el gol 972 de su carrera profesional. Ya con el partido bajo control, Cristiano volvió a hacerse presente en el marcador al minuto 81. El atacante recibió dentro del área y definió con un disparo de derecha para firmar su doblete y el 4-1 definitivo. Tras el gol, el delantero de 41 años celebró entre lágrimas mientras la afición coreaba su nombre desde las tribunas.

En los minutos finales, Cristiano y Sadio Mané abandonaron el terreno de juego entre aplausos. El portugués besó el escudo del club y lanzó una señal de corazón hacia los aficionados antes del silbatazo final. Con la victoria, Al Nassr cerró la temporada con 86 puntos, dos más que Al Hilal, y rompió una sequía de títulos de liga que se mantenía desde 2015. Para Cristiano Ronaldo, el campeonato representó el trofeo número 73 de su carrera y confirmó otro capítulo destacado en una trayectoria que sigue sumando registros históricos.

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