Saltillo Soccer pierde 3-0 ante Irritilas en la Copa Promesas

Los Coyotes llegaron a la cancha de Quinta Ximena, en San Pedro, Coahuila, con 10 puntos y la posibilidad de superar a Irritilas, que antes del encuentro encabezaba el sector con 11 unidades. Sin embargo, el conjunto saltillense no encontró respuestas durante el partido y terminó por recibir tres goles.

Saltillo Soccer sufrió su primera derrota dentro de la Copa Promesas 2026-27 al caer 3-0 ante Irritilas, en la Jornada 5 del Grupo 3, resultado que le impidió tomar el liderato de la competencia.

El propio Saltillo Soccer reconoció el resultado a través de sus redes sociales, donde calificó la derrota como un “golpe duro” y señaló que el equipo no encontró respuestas ante el planteamiento de Irritilas.

Con el 3-0, los Coyotes dejaron escapar la oportunidad de asumir la primera posición del grupo después de haber tenido un buen arranque en el torneo.

El resultado también significó un nuevo capítulo en la rivalidad entre ambos equipos dentro de esta edición de la Copa Promesas.

En la segunda jornada del torneo, Saltillo Soccer e Irritilas ya se habían enfrentado. Aquel compromiso terminó 1-1 durante el tiempo regular, aunque los Coyotes posteriormente se impusieron 4-2 en la tanda de penales para quedarse con el punto adicional.