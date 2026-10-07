Real Madrid podría a vender a Mbappé tras escándalo de su lesión

El problema comenzó con una lesión que, en principio, parecía más preocupante de lo que finalmente resultó. Después de marcar el gol de la victoria francesa en Kocaeli, Mbappé tuvo que abandonar el campo por molestias en la rodilla izquierda. Los estudios realizados por el Real Madrid determinaron una hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda , sin que el club informara de una lesión estructural de mayor gravedad.

La relación entre Kylian Mbappé y el Real Madrid atraviesa días de tensión mediática, aunque la situación deportiva dio un giro favorable este miércoles. El delantero francés, lesionado durante el partido entre Francia y Turquía del pasado 25 de septiembre , se reincorporó a los entrenamientos con el grupo y apunta a estar disponible para el tramo decisivo de octubre.

El diagnóstico contemplaba inicialmente entre 10 y 12 días de baja , aunque el Real Madrid se mantuvo prudente y dejó la recuperación “pendiente de evolución”. El objetivo pasó a ser que el atacante estuviera en condiciones para los compromisos importantes de octubre, especialmente el Clásico ante Barcelona del 25 de octubre .

LA BICICLETA QUE ENCENDIÓ EL DEBATE

La lesión, sin embargo, dejó de ser el único asunto alrededor del francés. Durante su recuperación, Mbappé permaneció algunos días en Francia y posteriormente apareció en Suiza. El episodio que provocó mayor ruido llegó cuando publicó en Instagram un video en el que aparece montando una bicicleta, con casco y sonriente.

El detalle cobró especial relevancia porque José Mourinho había advertido pocos días antes sobre el riesgo de practicar ciclismo siendo futbolista profesional. El técnico portugués explicó que una caída podía provocar una lesión capaz de dejar fuera a un jugador durante varios partidos o incluso generar un problema más serio.

Pero existe un matiz importante: el video no permite establecer cuándo ni dónde fue grabado. Por lo tanto, no está confirmado que Mbappé haya montado en bicicleta después de sufrir la lesión. La publicación fue interpretada como una provocación por algunos sectores de la prensa española, pero esa interpretación no constituye un hecho comprobado.

Además, el propio entorno del Real Madrid dejó claro que la estancia de Mbappé fuera de Madrid había sido autorizada y que el jugador estaba siguiendo un programa de recuperación. De hecho, el delantero regresó a Valdebebas y comenzó a trabajar individualmente antes de reincorporarse al grupo.

Pese a la avalancha de críticas, no existe una confirmación oficial de una ruptura entre Mbappé y Mourinho ni de un enfrentamiento entre el jugador y la directiva.

Más aún: las informaciones publicadas este miércoles apuntan a que Mourinho considera que Mbappé está recuperado y preparado para volver a jugar. El entrenador incluso se mostró optimista con su estado físico de cara al próximo compromiso de Liga.

La controversia, por tanto, se ha alimentado principalmente desde el entorno mediático. Algunos comentaristas cuestionaron que el francés no realizara inicialmente su recuperación en Valdebebas y consideraron que sus apariciones públicas podían transmitir una imagen equivocada en un momento delicado para el equipo.

Y es precisamente ahí donde aparece otro problema: el Real Madrid llega a este momento bajo una fuerte presión deportiva. El conjunto blanco ocupa actualmente el cuarto lugar de LaLiga y está a seis puntos del Barcelona, mientras intenta recuperar estabilidad después de dos temporadas sin títulos de gran relevancia.

RUMORES DE UNA SALIDA EN 2027

En medio de ese escenario apareció la versión que sacudió todavía más al madridismo. El periodista francés Daniel Riolo, de RMC Sport, aseguró que no debía descartarse una salida de Mbappé al término de la temporada.

Riolo cuestionó incluso el estado de la relación entre el delantero y el club y puso sobre la mesa la posibilidad de que el francés abandone el Santiago Bernabéu. La información fue retomada este miércoles por medios españoles, pero se trata de una versión periodística, no de una decisión confirmada por el Real Madrid o por Mbappé.

A esa especulación se sumó otra todavía más llamativa: una supuesta oferta de 250 millones de euros del Liverpool para 2027. La cifra ha circulado a partir de declaraciones del periodista François Gallardo y posteriormente fue reproducida por portales especializados en fichajes.