Real Madrid podría a vender a Mbappé tras escándalo de su lesión
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El club asegura que su recuperación siguió el plan establecido, pero un video en bicicleta y la versión que lo coloca fuera del club en 2027 mantienen abierta la controversia
La relación entre Kylian Mbappé y el Real Madrid atraviesa días de tensión mediática, aunque la situación deportiva dio un giro favorable este miércoles. El delantero francés, lesionado durante el partido entre Francia y Turquía del pasado 25 de septiembre, se reincorporó a los entrenamientos con el grupo y apunta a estar disponible para el tramo decisivo de octubre.
El problema comenzó con una lesión que, en principio, parecía más preocupante de lo que finalmente resultó. Después de marcar el gol de la victoria francesa en Kocaeli, Mbappé tuvo que abandonar el campo por molestias en la rodilla izquierda. Los estudios realizados por el Real Madrid determinaron una hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda, sin que el club informara de una lesión estructural de mayor gravedad.
El diagnóstico contemplaba inicialmente entre 10 y 12 días de baja, aunque el Real Madrid se mantuvo prudente y dejó la recuperación “pendiente de evolución”. El objetivo pasó a ser que el atacante estuviera en condiciones para los compromisos importantes de octubre, especialmente el Clásico ante Barcelona del 25 de octubre.
LA BICICLETA QUE ENCENDIÓ EL DEBATE
La lesión, sin embargo, dejó de ser el único asunto alrededor del francés. Durante su recuperación, Mbappé permaneció algunos días en Francia y posteriormente apareció en Suiza. El episodio que provocó mayor ruido llegó cuando publicó en Instagram un video en el que aparece montando una bicicleta, con casco y sonriente.
El detalle cobró especial relevancia porque José Mourinho había advertido pocos días antes sobre el riesgo de practicar ciclismo siendo futbolista profesional. El técnico portugués explicó que una caída podía provocar una lesión capaz de dejar fuera a un jugador durante varios partidos o incluso generar un problema más serio.
Pero existe un matiz importante: el video no permite establecer cuándo ni dónde fue grabado. Por lo tanto, no está confirmado que Mbappé haya montado en bicicleta después de sufrir la lesión. La publicación fue interpretada como una provocación por algunos sectores de la prensa española, pero esa interpretación no constituye un hecho comprobado.
Además, el propio entorno del Real Madrid dejó claro que la estancia de Mbappé fuera de Madrid había sido autorizada y que el jugador estaba siguiendo un programa de recuperación. De hecho, el delantero regresó a Valdebebas y comenzó a trabajar individualmente antes de reincorporarse al grupo.
Pese a la avalancha de críticas, no existe una confirmación oficial de una ruptura entre Mbappé y Mourinho ni de un enfrentamiento entre el jugador y la directiva.
Más aún: las informaciones publicadas este miércoles apuntan a que Mourinho considera que Mbappé está recuperado y preparado para volver a jugar. El entrenador incluso se mostró optimista con su estado físico de cara al próximo compromiso de Liga.
La controversia, por tanto, se ha alimentado principalmente desde el entorno mediático. Algunos comentaristas cuestionaron que el francés no realizara inicialmente su recuperación en Valdebebas y consideraron que sus apariciones públicas podían transmitir una imagen equivocada en un momento delicado para el equipo.
Y es precisamente ahí donde aparece otro problema: el Real Madrid llega a este momento bajo una fuerte presión deportiva. El conjunto blanco ocupa actualmente el cuarto lugar de LaLiga y está a seis puntos del Barcelona, mientras intenta recuperar estabilidad después de dos temporadas sin títulos de gran relevancia.
RUMORES DE UNA SALIDA EN 2027
En medio de ese escenario apareció la versión que sacudió todavía más al madridismo. El periodista francés Daniel Riolo, de RMC Sport, aseguró que no debía descartarse una salida de Mbappé al término de la temporada.
Riolo cuestionó incluso el estado de la relación entre el delantero y el club y puso sobre la mesa la posibilidad de que el francés abandone el Santiago Bernabéu. La información fue retomada este miércoles por medios españoles, pero se trata de una versión periodística, no de una decisión confirmada por el Real Madrid o por Mbappé.
A esa especulación se sumó otra todavía más llamativa: una supuesta oferta de 250 millones de euros del Liverpool para 2027. La cifra ha circulado a partir de declaraciones del periodista François Gallardo y posteriormente fue reproducida por portales especializados en fichajes.
Hasta ahora, no existe una oferta oficial del Liverpool confirmada por el club inglés ni por el Real Madrid. La cantidad de 250 millones de euros debe entenderse, por ahora, como una versión de mercado y no como una negociación formal.
El francés, además, decidió intervenir directamente en la polémica. Después de que circularan versiones según las cuales habría estado molesto porque el Real Madrid no habría impulsado su candidatura al Balón de Oro, Mbappé respondió con ironía en Instagram.
El delantero se burló de la información y escribió que también se había enfadado “con la hermana de mi abuela”, acompañando el comentario con emojis de risa. Con ello dejó claro que, al menos públicamente, no parecía dispuesto a validar las versiones sobre un enfrentamiento con el club.
La polémica, sin embargo, ya había tomado vuelo. Para un sector de la afición, el problema no es solamente la bicicleta, sino la imagen que proyecta una estrella que llegó al Madrid con la misión de convertirse en el principal referente de una nueva etapa.
EL REGRESO PUEDE CAMBIAR EL ESCENARIO
Lo que sí está confirmado es que Mbappé ya volvió a trabajar con sus compañeros. Después de varios días de recuperación individual, participó en la sesión colectiva de este miércoles junto a buena parte de los internacionales que regresaron de sus respectivas selecciones.
El próximo examen será el sábado 10 de octubre ante el Villarreal, en el Santiago Bernabéu. Mourinho deberá decidir si utiliza al francés desde el inicio o si administra sus minutos después del problema de rodilla.
Por ahora, los hechos apuntan a una situación mucho menos dramática de la que sugieren algunos titulares: Mbappé está recuperado, regresó al grupo y el Real Madrid no ha anunciado ninguna intención de venderlo.
Lo que sí existe es una creciente discusión sobre su comportamiento público, su papel como líder y la relación que mantiene con el entorno madridista. Y en un club donde las estrellas están permanentemente bajo el microscopio, una fotografía, un viaje o un simple paseo en bicicleta pueden convertirse en un problema de grandes dimensiones.
La posibilidad de una salida en 2027, especialmente rumbo al Liverpool y por una cifra cercana a los 250 millones de euros, seguirá dando titulares mientras no exista una postura oficial. Por ahora, sin embargo, la pelota está en la cancha de Mbappé: su rendimiento y su relación con la afición durante las próximas semanas serán mucho más importantes que cualquier rumor de mercado.