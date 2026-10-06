Saltillo Soccer: Julio ‘La Tripa’ Rodríguez es convocado a Estrellas Premier

Julio “La Tripa” Rodríguez vuelve a aparecer en el radar del futbol nacional. El atacante de Saltillo Soccer fue incluido en la primera convocatoria de Estrellas Premier, proceso de la Liga Premier FMF que reúne a futbolistas para ser observados y considerados en un representativo de la categoría. La convocatoria representa un nuevo paso para el delantero saltillense, quien durante las últimas semanas ha tenido participación directa en el buen momento ofensivo de los Coyotes dentro de la Copa Promesas 2026.

Rodríguez ha mantenido una presencia constante en el marcador desde septiembre. Su primer tanto en este tramo llegó el 9 de septiembre, durante el triunfo 3-0 sobre Club Calor. Posteriormente, el 15 de septiembre convirtió el gol del empate 1-1 ante Irritilas, encuentro que Saltillo Soccer terminó ganando en penales. El atacante también se hizo presente el 23 de septiembre, al marcar desde los once pasos en el empate 1-1, mientras que el 29 de septiembre volvió a responder después de ingresar desde la banca. En ese encuentro ante Club Calor, Rodríguez anotó en la recta final y fue reconocido como el jugador más valioso del partido.

Su rendimiento con Saltillo Soccer se suma a una trayectoria que ya incluye experiencias con representativos de la Liga TDP, donde “La Tripa” ha sido considerado dentro del proceso de selecciones nacionales de la categoría. En ese camino, el saltillense formó parte del selectivo Sub-18 y participó en partidos de preparación rumbo a competencias internacionales. Uno de sus momentos destacados llegó en un enfrentamiento ante un representativo de la Liga Premier FMF, en el que consiguió dos anotaciones en un mismo partido. También tuvo participación con el selectivo nacional de la Liga TDP en la Oviedo Cup, experiencia que le permitió competir fuera del país y sumar minutos dentro de un proceso de formación y observación de talento. Ahora, el siguiente llamado llega desde la Liga Premier. La concentración de Estrellas Premier contempla jugadores de diferentes clubes y forma parte de un proceso de evaluación para definir al grupo que continuará con el proyecto.

La convocatoria de Rodríguez ocurre además en un momento en el que el delantero se ha convertido en una de las opciones ofensivas de Saltillo Soccer. Sus goles en la Copa Promesas y el antecedente con selecciones de la Liga TDP explican su presencia en esta nueva lista. Para “La Tripa”, el llamado representa otra oportunidad de mostrar su nivel fuera de Saltillo y continuar con un proceso que comenzó con las selecciones de la Liga TDP y que ahora lo coloca frente a una nueva vitrina dentro del futbol mexicano.