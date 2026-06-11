‘Se merecían una victoria’: Ochoa agradece a la afición tras debut triunfal de México en el Mundial 2026

El guardameta mexicano reconoció el esfuerzo de los seguidores que se levantaron desde temprano, enfrentaron bloqueos, hicieron gastos importantes y, en algunos casos, ni siquiera lograron entrar al inmueble para presenciar el partido inaugural de la Copa del Mundo.

La fiesta no sólo se vivió dentro de la cancha. Después del triunfo 2-0 de México ante Sudáfrica, en el debut del Tricolor dentro del Mundial 2026 , Guillermo Ochoa envió un mensaje de agradecimiento a la afición que abarrotó el entorno del Estadio Ciudad de México y acompañó al equipo en una jornada histórica.

“Agradecerles, agradecerles que se hayan levantado temprano, que hayan tratado de evitar los bloqueos, que hayan gastado lo que se gastaron para vernos el día de hoy”, señaló Ochoa tras el encuentro.

Para el histórico portero del Tricolor, el triunfo ante los Bafana Bafana era una deuda pendiente con la gente. México arrancó con autoridad su camino mundialista y, además de sumar sus primeros tres puntos, respondió al respaldo masivo de una afición que volvió a convertir el debut nacional en una fiesta.

“Era algo pendiente que teníamos los jugadores con la afición. El día de hoy se merecían una victoria, se merecían un triunfo; afortunadamente se los pudimos dar”, agregó.

Ochoa también habló sobre el papel de los porteros dentro del grupo mexicano y dejó claro que, aunque muchas veces parecen estar solos bajo los tres postes, existe una unión interna en la competencia por el arco nacional.

“Uno como portero a veces está solo, pero somos un grupo de porteros que estamos unidos y queremos que le vaya bien al que juegue, porque nos va bien a todos”, expresó.

Con el triunfo ante Sudáfrica, México inició con el pie derecho su participación en el Mundial 2026 y encendió la ilusión de una afición que, como reconoció Ochoa, merecía una alegría desde el primer partido.