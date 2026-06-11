México gana, la tribuna también: el Estadio Ciudad de México hizo suyo el debut mundialista del Tri

México gana, la tribuna también: el Estadio Ciudad de México hizo suyo el debut mundialista del Tri

+ Seguir en Seguir en Google
Alejandro Morteo
por Alejandro Morteo

Con más de 80 mil aficionados en Santa Úrsula, México venció a Sudáfrica en su debut mundialista entre goles, lluvia, cánticos y una tribuna que nunca dejó solo al Tricolor

Fútbol
/
COMPARTIR

La tribuna fue la parte vital para acobijar el debut mundialista de México desde el Estadio Ciudad de México. En Santa Úrsula, el Tricolor no saltó solo a la cancha: lo hizo empujado por más de 80 mil gargantas que jugaron su propio partido desde las gradas.

Hubo gritos al unísono en apoyo al Tricolor y también en contra de los Bafana Bafana. Cada despeje, cada recuperación y cada llegada mexicana fueron acompañadas por una fanaticada que entendió que este no era un partido cualquiera: era el arranque de la Copa del Mundo, en casa, con México como protagonista.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/mexico-rompe-la-historia-vence-a-sudafrica-y-logra-su-primer-triunfo-en-un-partido-inaugural-de-mundial-FB21317525

En los primeros cinco minutos, el control era total por parte del Tri. La pelota, la presión y el ánimo tenían dueño. México hacía lo propio en el campo, pero la afición también marcaba territorio desde la tribuna, con un “¡México, México!” que sonaba solemne, unitario y mundialista.

$!El “¡México, México!” retumbó en Santa Úrsula durante una tarde en la que la afición jugó su propio partido desde las gradas.
El “¡México, México!” retumbó en Santa Úrsula durante una tarde en la que la afición jugó su propio partido desde las gradas. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

Julián Quiñones marca el primer gol del Mundial 2026

Como premio para los asistentes al Estadio Ciudad de México y para los millones que seguían el partido por televisión, apareció el invitado más esperado: el gol.

Al minuto 9, Julián Quiñones abrió el marcador para México y, de paso, escribió una página histórica: el primer gol de la Copa del Mundo 2026. El atacante, tantas veces criticado por no haber nacido en México, pero también pedido por muchos tras su espectacular temporada en Arabia, respondió en el escenario más grande posible.

$!Julián Quiñones hizo historia al marcar el primer gol del Mundial 2026 y desatar la primera gran celebración de la Copa del Mundo.
Julián Quiñones hizo historia al marcar el primer gol del Mundial 2026 y desatar la primera gran celebración de la Copa del Mundo. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

El grito fue total. No fue sólo un gol del Tri. Fue el primer estallido del Mundial, la primera celebración de un torneo que arrancó con color mexicano y con Santa Úrsula convertida en una sola voz.

El “Cachorro” Montes se vistió de capitán

La presión mexicana, en la tribuna y en el campo, fue incisiva ante Sudáfrica. Durante el primer cuarto del encuentro, Raúl “Tala” Rangel prácticamente no tuvo trabajo. El partido se jugaba lejos de su arco, mientras el Tricolor cortaba intentos, recuperaba rápido y mantenía a los Bafana Bafana atrapados.

Uno de los más ovacionados fue César “Cachorro” Montes. El capitán de México se puso el traje de líder, cortó cualquier envío peligroso y se atrevió incluso a salir con balón controlado como si fuera un atacante más. Cada intervención suya levantó aplausos en un estadio que agradecía no sólo el esfuerzo, sino la autoridad.

$!César “Cachorro” Montes lideró a la defensa mexicana con autoridad y se ganó la ovación constante de los aficionados.
César “Cachorro” Montes lideró a la defensa mexicana con autoridad y se ganó la ovación constante de los aficionados. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

Sudáfrica necesitaba aire y lo encontró con la pausa de hidratación. Era el momento ideal para replantear un esquema que había sido invadido por completo por la propuesta de Javier “Vasco” Aguirre. Pero la pausa no apagó la fiesta mexicana. Al contrario: una chusca “Dance Cam” puso a bailar a la tribuna y mantuvo encendido el ambiente.

Brian Gutiérrez, entre aplausos y ansiedad

No sólo Quiñones quebraba cinturas en el área rival. Brian Gutiérrez, juvenil de Chivas que se coló a la convocatoria mundialista, mostró personalidad en un escenario que a muchos les habría pesado. Sus piernas no temblaron y por momentos dejó claro por qué Aguirre decidió llevarlo al máximo torneo de selecciones.

México apretaba en todo momento, tanto en ataque como en defensa. Los acompañamientos entre mediocampistas y delanteros eran constantes, y la conexión del Tri permitía que el equipo llegara una y otra vez al área sudafricana.

$!Brian Gutiérrez mostró personalidad en su debut mundialista y fue una de las apuestas más atrevidas de Javier Aguirre.
Brian Gutiérrez mostró personalidad en su debut mundialista y fue una de las apuestas más atrevidas de Javier Aguirre. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

Pero el segundo gol no llegaba. Sí aparecía la emoción. Dos jugadas al hilo del Tricolor despertaron otra vez el “¡México, México!” en un estadio que nunca guardó silencio.

El propio Brian, sin embargo, también desdibujó un poco el andar mexicano. No fue un mal partido en ejecución general, pero sí dejó dos o tres llegadas al arco que terminaron con disparos sin peligro real para el arquero Williams. México dominaba, pero no terminaba de ser contundente.

Así se fueron los primeros 45 minutos: con sabor agridulce. Se ganaba, sí, pero el marcador no parecía estar a la altura de lo que la afición merecía.

$!Entre cánticos, baile y una incesante presión mexicana, la tribuna mantuvo viva la fiesta durante todo el encuentro.
Entre cánticos, baile y una incesante presión mexicana, la tribuna mantuvo viva la fiesta durante todo el encuentro. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

México dominaba, pero la tribuna pedía más

En el complemento, el ataque no cesó, aunque tampoco fue fino. Un bombeado de Quiñones, una volea de Brian Gutiérrez y un tiro libre de Raúl Jiménez resumieron el deseo mexicano de liquidar un partido que dominaba, pero que no lograba reflejar en el electrónico.

Llegó el minuto 60 y con él apareció la ola. También llegaron los silbidos. La afición, que había alentado sin descanso, empezaba a desesperarse porque el segundo grito de gol no llegaba y porque México dejaba escapar peligro cada vez que pisaba el área.

$!Armando “Hormiga” González se ganó una de las ovaciones más sonoras al ingresar al campo y encender la ilusión del debut mundialista mexicano.
Armando “Hormiga” González se ganó una de las ovaciones más sonoras al ingresar al campo y encender la ilusión del debut mundialista mexicano. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

La ansiedad no sólo estaba en la tribuna. En la banca, Javier Aguirre tardaba en mover sus piezas y darle frescura a un equipo que poco a poco comenzaba a diluirse.

El clima también reflejó esa falta de chispa. Cerca del minuto 65 empezó a llover sobre el terreno del Estadio Ciudad de México. Con el agua, también bajó la intensidad del Tricolor, que seguía arriba en el marcador, pero ya no con la misma claridad del inicio.

$!Javier Aguirre vivió con intensidad cada minuto del debut mundialista; sus decisiones desde la banca guiaron a México hacia una victoria histórica en casa.
Javier Aguirre vivió con intensidad cada minuto del debut mundialista; sus decisiones desde la banca guiaron a México hacia una victoria histórica en casa. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

Gilberto Mora encendió Santa Úrsula y Jiménez liquidó el partido

Entonces llegó la ilusión que hacía falta. Álvaro Fidalgo y Brian Gutiérrez dejaron el campo para darle entrada a Luis Chávez y Gilberto Mora, quien se convirtió de inmediato en uno de los más vitoreados por la afición mexicana.

El “¡Mora, Mora!” bajó desde la tribuna como una declaración de esperanza. Y en medio de ese nuevo impulso, apareció Raúl Jiménez.

$!Raúl Jiménez firmó su primer gol en Copas del Mundo y aseguró una victoria histórica para la Selección Mexicana.
Raúl Jiménez firmó su primer gol en Copas del Mundo y aseguró una victoria histórica para la Selección Mexicana. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

El delantero marcó el ansiado segundo gol de México y firmó una tarde especial: su primer tanto con la playera del Tricolor en Copas del Mundo. Para un atacante que todavía persigue el récord histórico de Javier “Chicharito” Hernández, el gol tuvo sabor a desahogo, historia y reivindicación.

Pero “Morita” no fue el único que hizo vibrar al Coloso de Santa Úrsula. Aguirre también mandó al campo a Edson Álvarez y a Armando “Hormiga” González, quien se llevó una de las ovaciones más sonoras de la tarde. Los gritos y aplausos para el joven atacante confirmaron que la afición mexicana también celebra el presente, pero sueña con el futuro.

$!Con lluvia, “Cielito Lindo” y un triunfo ante Sudáfrica, México inauguró el Mundial 2026 con una tarde que quedará para el recuerdo.
Con lluvia, “Cielito Lindo” y un triunfo ante Sudáfrica, México inauguró el Mundial 2026 con una tarde que quedará para el recuerdo. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

Cielito Lindo, lluvia y triunfo histórico de México

El “Cielito Lindo”, el “Vamos México”, los aplausos, festejos y risas le pusieron broche de oro a una tarde que no fue necesariamente la más vistosa, en lo futbolístico, incluida una tonta expulsión del capitán Montes, pero sí una de esas que se quedan en la memoria.

México debutó con triunfo ante Sudáfrica en la Copa del Mundo 2026. Julián Quiñones marcó el primer gol del torneo, Raúl Jiménez selló la victoria y el Estadio Ciudad de México convirtió el partido en una fiesta colectiva.

$!Más de 80 mil aficionados convirtieron el Estadio Ciudad de México en una sola voz para impulsar a México en el arranque del Mundial 2026.
Más de 80 mil aficionados convirtieron el Estadio Ciudad de México en una sola voz para impulsar a México en el arranque del Mundial 2026. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

El Tricolor ganó en la cancha. La tribuna ganó en la memoria. Y Santa Úrsula, entre lluvia, cánticos y más de 80 mil ilusiones, volvió a sentirse como el corazón del futbol mexicano.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.
TEMAS
Futbol
Copa Mundial de la FIFA
Localizaciones
CDMX
Organizaciones
FIFA
Selección Mexicana De Futbol
Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Azteca 2026

Azteca 2026
true

Estadio Azteca 2026: Va por México

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, confirmó que el Fan Fest del Mundial 2026 se llevará a cabo en el Zócalo capitalino para la transmisión del partido entre México y Sudáfrica.

¡Es oficial!... Clara Brugada confirma Fan Fest en el Zócalo capitalino pese a manifestaciones
La mandataria federal dijo que EU busca condiciones específicas tanto con México como con Canadá.

Pese a amagos de Trump, confía Claudia Sheinbaum en permanencia del T-MEC
¿Estás planeando una reunión con tus amistades para ver la inauguración del Mundial 2026 o algún otro partido? Tal vez un restaurante o un bar no vaya a ser la mejor opción.

¿Bares sin fútbol? Por qué algunos restaurantes no podrán pasar los partidos del Mundial 2026
Aficionados del Mundial 2026 podrán pagar para mostrar mensajes en pantallas de los estadios o incluir su nombre en la alfombra de la final.

FIFA ofrece mensajes personalizados en partidos y ‘Paseo de los Aficionados’ durante Mundial 2026
Encabezan Shakira, Belinda, J Balvin y Maná colorida y musical ceremonia de inauguración del Mundial de la FIFA

Encabezan Shakira, Belinda, J Balvin y Maná colorida y musical ceremonia de inauguración del Mundial de la FIFA
La Selección Mexicana ya tiene definidos a los 11 futbolistas que saltarán al terreno de juego del Estadio Ciudad de México para enfrentar a Sudáfrica en el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

¡Alineación confirmada!... ellos son los 11 elegidos por Javier Aguirre para el partido inaugural México vs Sudáfrica en el Mundial 2026