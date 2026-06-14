Suecia, una afición de 120 decibeles: vikingos conquistan el Gigante de Acero

Suecia, una afición de 120 decibeles: vikingos conquistan el Gigante de Acero

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Alejandro Morteo
por Alejandro Morteo

Miles de aficionados suecos tiñeron de amarillo el Estadio Monterrey y protagonizaron una de las postales más llamativas del Mundial 2026, con cánticos, banderas y un apoyo constante que hizo sentir a su selección como local en su debut ante Túnez

Fútbol
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El Estadio Monterrey se pintó de amarillo.

Desde las inmediaciones del Gigante de Acero hasta su llegada a la tribuna, los aficionados suecos se adueñaron de la Sultana del Norte en el marco de su debut mundialista ante Túnez, en un ambiente que hizo sentir a la selección escandinava como en casa.

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La fuerza de los llamados “Vikingos Amarillos” quedó registrada incluso antes del silbatazo inicial. En la previa del encuentro, el sonido ambiente alcanzó una potencia máxima de 120 decibeles cuando se les pidió gritar al unísono. Y no decepcionaron.

En los alrededores del estadio, vestidos con trenzas rubias, faldas, camisetas amarillas y sombreros con cuernos, los suecos llegaron con alegría desbordada, ilusión mundialista y el deseo de ver a sus figuras sumar sus primeros minutos en la Copa del Mundo 2026.

$!La afición sueca convirtió el Estadio Monterrey en una extensión de Estocolmo, con miles de seguidores vestidos de amarillo para apoyar a su selección en el debut mundialista ante Túnez.
La afición sueca convirtió el Estadio Monterrey en una extensión de Estocolmo, con miles de seguidores vestidos de amarillo para apoyar a su selección en el debut mundialista ante Túnez. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

“Vi är svenskar, vi är blågula”, es decir, “somos suecos, somos amarillos y azules”, cantaban los europeos, opacando por momentos la llegada de la afición tunecina, que también respondió con una buena cantidad de seguidores, aunque lejos del nivel de convocatoria de su rival.

Familias, parejas, aficionados de todas las edades y hasta seguidores en silla de ruedas llenaron las tribunas del coloso ubicado en Guadalupe, Nuevo León, donde la fiesta amarilla encontró un nuevo territorio para echar raíces.

No era exageración: por momentos, la tribuna parecía una extensión de una fiesta mexicana. La ola apareció minutos antes del silbatazo inicial y se mantuvo viva durante varios lapsos del encuentro, como una señal de comunión entre los visitantes europeos y los aficionados locales.

Como si se tratara de una calca de lo vivido en la inauguración del Mundial en el Estadio Ciudad de México, los suecos también entonaron el “Cielito Lindo” para animar a los suyos y sumarse a los cientos de fanáticos mexicanos que acudieron al segundo duelo de la primera fase del Grupo F.

$!Trenzas rubias, sombreros con cuernos y cánticos constantes marcaron la presencia de los llamados “Vikingos Amarillos” en las tribunas del Gigante de Acero.
Trenzas rubias, sombreros con cuernos y cánticos constantes marcaron la presencia de los llamados “Vikingos Amarillos” en las tribunas del Gigante de Acero. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

TÚNEZ DIO PELEA, PERO SUECIA GANÓ LA TRIBUNA

En algunos momentos, los tunecinos intentaron responder al vendaval amarillo con cánticos propios, pero terminaron ahogados por los gritos de “¡Suecia, Suecia!”, en una demostración más de la invasión escandinava que vivió Monterrey.

La porra sueca se hizo sentir con mayor fuerza en el segundo tiempo, instalada justo detrás del arco defendido por Abdelmouhib Chamakh, guardameta de Túnez. Desde ahí, cada ataque, cada aproximación y cada balón detenido se vivió con una presión ensordecedora que jugó a favor del equipo al que vitoreaban con orgullo.

Desde el cierre del primer tiempo y hasta el silbatazo final, los aplausos, al más puro estilo nórdico, retumbaron en el coloso regio, marcando el pulso de una afición que nunca dejó de empujar.

$!Los seguidores escandinavos dominaron el ambiente en Guadalupe, Nuevo León, donde hicieron retumbar el estadio con sus canciones y aplausos durante los 90 minutos.
Los seguidores escandinavos dominaron el ambiente en Guadalupe, Nuevo León, donde hicieron retumbar el estadio con sus canciones y aplausos durante los 90 minutos. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

GYOKERES, NUEVO ROSTRO VIKINGO

Entre camisetas con el número 17 y celebraciones imitadas por chicos y grandes, había un nombre que dominaba el pensamiento de la afición sueca: Viktor Gyokeres.

El “killer” del Arsenal, campeón de la Premier League y titular en el esquema de Graham Potter, se convirtió en el gran favorito de una fanaticada que durante años buscó nuevos referentes tras los retiros de figuras emblemáticas como Zlatan Ibrahimovic, Fredrik Ljungberg, Olof Mellberg y Henrik Larsson.

Sus 19 goles en 33 partidos, además de su icónico festejo de la máscara, inspirado en Bane, villano de Batman, han sido el pretexto perfecto para que los suecos lo adopten como el nuevo símbolo de una selección que busca volver a ser protagonista en el futbol europeo y dejar huella en la Copa del Mundo.

Así, desde sus primeros minutos en el Mundial 2026, Suecia no solo presentó credenciales dentro de la cancha. También dejó claro que, con su color, su canto y su incansable apoyo, ya conquistó Monterrey.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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