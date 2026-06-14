Suecia, una afición de 120 decibeles: vikingos conquistan el Gigante de Acero

El Estadio Monterrey se pintó de amarillo. Desde las inmediaciones del Gigante de Acero hasta su llegada a la tribuna, los aficionados suecos se adueñaron de la Sultana del Norte en el marco de su debut mundialista ante Túnez, en un ambiente que hizo sentir a la selección escandinava como en casa.

La fuerza de los llamados “Vikingos Amarillos” quedó registrada incluso antes del silbatazo inicial. En la previa del encuentro, el sonido ambiente alcanzó una potencia máxima de 120 decibeles cuando se les pidió gritar al unísono. Y no decepcionaron. En los alrededores del estadio, vestidos con trenzas rubias, faldas, camisetas amarillas y sombreros con cuernos, los suecos llegaron con alegría desbordada, ilusión mundialista y el deseo de ver a sus figuras sumar sus primeros minutos en la Copa del Mundo 2026.

“Vi är svenskar, vi är blågula”, es decir, “somos suecos, somos amarillos y azules”, cantaban los europeos, opacando por momentos la llegada de la afición tunecina, que también respondió con una buena cantidad de seguidores, aunque lejos del nivel de convocatoria de su rival. Familias, parejas, aficionados de todas las edades y hasta seguidores en silla de ruedas llenaron las tribunas del coloso ubicado en Guadalupe, Nuevo León, donde la fiesta amarilla encontró un nuevo territorio para echar raíces. No era exageración: por momentos, la tribuna parecía una extensión de una fiesta mexicana. La ola apareció minutos antes del silbatazo inicial y se mantuvo viva durante varios lapsos del encuentro, como una señal de comunión entre los visitantes europeos y los aficionados locales. Como si se tratara de una calca de lo vivido en la inauguración del Mundial en el Estadio Ciudad de México, los suecos también entonaron el “Cielito Lindo” para animar a los suyos y sumarse a los cientos de fanáticos mexicanos que acudieron al segundo duelo de la primera fase del Grupo F.

TÚNEZ DIO PELEA, PERO SUECIA GANÓ LA TRIBUNA En algunos momentos, los tunecinos intentaron responder al vendaval amarillo con cánticos propios, pero terminaron ahogados por los gritos de “¡Suecia, Suecia!”, en una demostración más de la invasión escandinava que vivió Monterrey. La porra sueca se hizo sentir con mayor fuerza en el segundo tiempo, instalada justo detrás del arco defendido por Abdelmouhib Chamakh, guardameta de Túnez. Desde ahí, cada ataque, cada aproximación y cada balón detenido se vivió con una presión ensordecedora que jugó a favor del equipo al que vitoreaban con orgullo. Desde el cierre del primer tiempo y hasta el silbatazo final, los aplausos, al más puro estilo nórdico, retumbaron en el coloso regio, marcando el pulso de una afición que nunca dejó de empujar.