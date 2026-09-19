Tigres cae 2-0 ante Juárez y agrava su crisis en el Apertura 2026

Tigres no encuentra el camino en el Apertura 2026. El conjunto regiomontano cayó 2-0 ante FC Juárez en el Estadio Olímpico Benito Juárez y sumó un nuevo tropiezo en un torneo que comienza a complicarse para el equipo dirigido por Víctor Manuel Vucetich. La derrota tiene un ingrediente particular: llegó frente a unos Bravos que habían perdido sus ocho partidos anteriores y que todavía no conocían la victoria en el semestre. Juárez aprovechó sus oportunidades y, con un doblete de Óscar Estupiñán, consiguió sus primeros tres puntos del torneo.

Para Tigres, además, representó la primera derrota desde la llegada de Vucetich al banquillo. El equipo mostró dificultades para generar peligro y, cuando consiguió acercarse al área rival, no encontró la definición necesaria para cambiar el rumbo del encuentro. La primera ocasión clara apareció hasta el minuto 35. Chicha Sánchez recibió un pase filtrado de Rodrigo Aguirre y quedó frente a Sebastián Jurado, pero su disparo terminó al alcance del guardameta, quien evitó la caída de su portería. Juárez respondió poco antes del descanso. Francisco Nevarez sacó un disparo potente al minuto 42, aunque Alan Franco se cruzó para bloquear el remate.

La segunda mitad cambió el desarrollo del partido. Los Bravos comenzaron a llegar con mayor frecuencia y encontraron espacios en la defensa de Tigres. Al minuto 63 llegó la jugada que modificó el marcador. César Araujo cometió una falta sobre José Luis Rodríguez dentro del área y el árbitro Marco Antonio Ortiz señaló penal. Estupiñán tomó el balón y engañó a Nahuel Guzmán para colocar el 1-0. Tigres intentó reaccionar, pero dejó espacios que Juárez aprovechó. José Luis Rodríguez ganó la carrera por la izquierda y mandó un centro al área. Estupiñán apareció sin marca entre los defensores y conectó de cabeza para conseguir el 2-0. Los regiomontanos buscaron descontar durante los últimos minutos, aunque nuevamente carecieron de claridad frente al arco. El ingreso de Guillermo Martínez, quien debutó con Tigres en este Apertura 2026, tampoco modificó el resultado. La noche comenzó con una modificación para Tigres. Rômulo Zanré sufrió una lesión durante el calentamiento y tuvo que abandonar la alineación titular. El brasileño había aparecido inicialmente en la lista entregada por el club una hora antes del encuentro, pero su problema físico obligó a Vucetich a realizar un cambio de último momento. César Araujo ocupó su lugar. Del lado de Juárez, el resultado también significó los primeros tres puntos de Gustavo Lema como local. El argentino había perdido 2-1 ante Santos en su debut al frente del equipo fronterizo. Ahora, Tigres deberá buscar respuestas después de una jornada en la que no pudo ante un rival que llegaba con ocho derrotas consecutivas. Mientras los Bravos encontraron en Estupiñán la solución para salir del fondo, el conjunto regiomontano volvió a dejar dudas en un torneo en el que necesita comenzar a recuperar terreno.

PUEBLA Y ATLANTE DIVIDEN PUNTOS En el Estadio Cuauhtémoc, Puebla y Atlante empataron 1-1 en el arranque de la Jornada 9 del Apertura 2026. Los Potros tomaron ventaja al minuto 41 mediante Walter Portales, pero Puebla encontró la igualada en la segunda parte con Mathías Tomas. Su disparo sufrió un desvío defensivo y terminó entrando por el ángulo. En los minutos finales, Óscar Jiménez evitó la caída de Atlante al detener un mano a mano. El VAR revisó la jugada y confirmó que la intervención del guardameta fue correcta.