Uriel Antuna apunta a convertirse en nuevo refuerzo de Pumas para el Clausura 2026

Los Pumas de la UNAM estarían por anunciar de manera oficial la contratación de Uriel Antuna, extremo mexicano que dejaría a los Tigres de la UANL para incorporarse al plantel universitario de cara al Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

La negociación entre ambas instituciones ya estaría cerrada o muy avanzada, según múltiples fuentes de la prensa deportiva mexicana, que coinciden en que Antuna llegará a Pumas en una transferencia definitiva tras no tener regularidad con los Tigres esta temporada.

La dirigencia de Pumas, encabezada por el director técnico Efraín Juárez, busca reforzar el ataque antes del inicio del Clausura 2026.

La incorporación de Antuna representa una apuesta por velocidad, desequilibrio por las bandas y experiencia en el futbol mexicano, aspectos que los auriazules consideran necesarios para mejorar su rendimiento en Liga MX.