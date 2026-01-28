Uriel Antuna apunta a convertirse en nuevo refuerzo de Pumas para el Clausura 2026

Fútbol
/ 28 enero 2026
    Uriel Antuna apunta a convertirse en nuevo refuerzo de Pumas para el Clausura 2026
    Uriel Antuna estaría listo para vestir la camiseta de Pumas, en lo que sería uno de los movimientos más destacados del mercado de fichajes rumbo al Clausura 2026 de la Liga MX. FOTO: MEXSPORT

El extremo mexicano Uriel Antuna estaría muy cerca de llegar a Pumas UNAM como fichaje para el Clausura 2026 de la Liga MX

Los Pumas de la UNAM estarían por anunciar de manera oficial la contratación de Uriel Antuna, extremo mexicano que dejaría a los Tigres de la UANL para incorporarse al plantel universitario de cara al Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

La negociación entre ambas instituciones ya estaría cerrada o muy avanzada, según múltiples fuentes de la prensa deportiva mexicana, que coinciden en que Antuna llegará a Pumas en una transferencia definitiva tras no tener regularidad con los Tigres esta temporada.

La dirigencia de Pumas, encabezada por el director técnico Efraín Juárez, busca reforzar el ataque antes del inicio del Clausura 2026.

La incorporación de Antuna representa una apuesta por velocidad, desequilibrio por las bandas y experiencia en el futbol mexicano, aspectos que los auriazules consideran necesarios para mejorar su rendimiento en Liga MX.

Antuna, de 28 años, vivió momentos destacados en su carrera, incluyendo campañas productivas con Cruz Azul y experiencia con la selección mexicana, pero su paso por Tigres no rindió frutos en cuanto a goles y asistencias, lo que aceleró su salida del club regiomontano.

La llegada del “Brujo” generaría expectativas entre la afición del Pedregal, que ve en Antuna una pieza capaz de aportar desequilibrio ofensivo en un equipo que busca consolidarse como protagonista del torneo.

A la espera del anuncio oficial, diversas fuentes señalan que solamente restan detalles administrativos o formales para confirmar el fichaje.

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

