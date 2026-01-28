Raphael Veiga ya dio el sí al América y solo falta el acuerdo con Palmeiras

Fútbol
/ 28 enero 2026
    Raphael Veiga ya dio el sí al América y solo falta el acuerdo con Palmeiras
    Raphael Veiga ya aceptó llegar al América; la negociación está en manos de los clubes para concretar su fichaje rumbo al Clausura 2026. FOTO: ESPECIAL

El mediocampista brasileño aceptó la propuesta del Club América y ahora la operación depende de que las Águilas y el Palmeiras cierren los términos de la transferencia

La llegada del mediocampista brasileño Raphael Veiga al Club América está cada vez más cerca de convertirse en realidad, y según las últimas informaciones de medios brasileños y mexicanos, el jugador ya aceptó la propuesta del club azulcrema y está dispuesto a vestir la camiseta para el Clausura 2026.

Raphael Veiga, de 30 años, figura consolidada en el Palmeiras de Brasil y con un palmarés de múltiples títulos, dio el visto bueno a la oferta del América, que sería un préstamo con opción de compra obligatoria, siempre y cuando se cumplan ciertos objetivos deportivos.

El entorno del jugador y el propio Veiga han mostrado interés en la experiencia internacional y en aceptar la propuesta económica y deportiva de las Águilas.

TE PUEDE INTERESAR: Fallece José Guadalupe Chávez Baeza, primer jugador firmado por Saraperos de Saltillo

Las negociaciones entre América y Palmeiras están en una fase avanzada, y aunque ya habría un acuerdo verbal entre clubes, aún no se ha formalizado la propuesta oficial al equipo paulista.

El Palmeiras estaría esperando que el América concrete una oferta formal con los detalles económicos, y que libere un cupo de extranjero para registrar al brasileño en la Liga MX antes de dar luz verde definitiva.

Uno de los principales cuellos de botella para cerrar el movimiento es el hecho de que América no tiene plazas disponibles para jugadores no formados en México.

Por ello, la directiva azulcrema trabaja en dar de baja a uno de sus futbolistas extranjeros para poder inscribir a Veiga en el plantel.

Esta situación ha retrasado la presentación de una oferta formal a Palmeiras, aunque el interés y las conversaciones con el entorno del jugador continúan activas.

