Raphael Veiga ya dio el sí al América y solo falta el acuerdo con Palmeiras

La llegada del mediocampista brasileño Raphael Veiga al Club América está cada vez más cerca de convertirse en realidad, y según las últimas informaciones de medios brasileños y mexicanos, el jugador ya aceptó la propuesta del club azulcrema y está dispuesto a vestir la camiseta para el Clausura 2026.

Raphael Veiga, de 30 años, figura consolidada en el Palmeiras de Brasil y con un palmarés de múltiples títulos, dio el visto bueno a la oferta del América, que sería un préstamo con opción de compra obligatoria, siempre y cuando se cumplan ciertos objetivos deportivos.

El entorno del jugador y el propio Veiga han mostrado interés en la experiencia internacional y en aceptar la propuesta económica y deportiva de las Águilas.

TE PUEDE INTERESAR: Fallece José Guadalupe Chávez Baeza, primer jugador firmado por Saraperos de Saltillo

Las negociaciones entre América y Palmeiras están en una fase avanzada, y aunque ya habría un acuerdo verbal entre clubes, aún no se ha formalizado la propuesta oficial al equipo paulista.

El Palmeiras estaría esperando que el América concrete una oferta formal con los detalles económicos, y que libere un cupo de extranjero para registrar al brasileño en la Liga MX antes de dar luz verde definitiva.