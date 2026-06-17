¿Vas al FutFest? Habrá 2x1 en juegos mecánicos y partidos de Inglaterra y Panamá

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Fútbol
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    ¿Vas al FutFest? Habrá 2x1 en juegos mecánicos y partidos de Inglaterra y Panamá
    Los asistentes podrán aprovechar el 2x1 en los juegos mecánicos instalados en el Biblioparque Norte. FOTOS: GOBIERNO MUNICIPAL DE SALTILLO

El festival anunció promociones especiales y la cartelera de partidos para este miércoles, con 2x1 en juegos mecánicos, actividades familiares y las transmisiones de Inglaterra vs Croacia y Ghana vs Panamá

Los aficionados que acudan al FutFest Saltillo 2026 no solo podrán seguir la Copa del Mundo en pantallas gigantes, sino también aprovechar promociones especiales y una oferta de entretenimiento que incluye juegos mecánicos, gastronomía y actividades familiares en el Biblioparque Norte.

Los organizadores anunciaron una promoción de 2x1 en todos los juegos mecánicos cada miércoles, con el objetivo de complementar la experiencia de quienes asisten a ver los partidos mundialistas en el recinto.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/y-cristiano-portugal-arranca-con-empate-en-el-mundial-2026-congo-aprovecha-y-suma-un-punto-historico-MB21461951

Además, durante los lunes y martes, los asistentes podrán disfrutar del ambiente futbolero y las distintas atracciones del festival, que incluyen una zona gastronómica, espacios recreativos y eventos para toda la familia.

Miércoles de promoción en el FutFest Saltillo 2026

La cartelera para este miércoles contempla dos encuentros de la fase de grupos del Mundial 2026. El primero será entre Inglaterra y Croacia, programado para las 14:00 horas, mientras que a las 17:00 horas se enfrentarán Ghana y Panamá.

A la par de las transmisiones, el público podrá aprovechar el 2x1 en los juegos mecánicos instalados dentro del complejo y participar en las activaciones que se realizan durante la jornada.

Los organizadores también adelantaron que habrá dinámicas y sorpresas adicionales para los asistentes.

¿Dónde comprar boletos para el FutFest?

Los accesos pueden adquirirse directamente en taquillas del Biblioparque Norte, así como en Ticket To Go, sucursales de JR Sombreros y Mito Snack.

El FutFest Saltillo 2026 se ha convertido en uno de los principales puntos de reunión para los aficionados al futbol en Coahuila, combinando las transmisiones de los partidos con conciertos, espacios gastronómicos y actividades pensadas para públicos de todas las edades.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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