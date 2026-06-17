¿Y Cristiano? Portugal arranca con empate en el Mundial 2026; Congo aprovecha y suma un punto histórico

Portugal comenzó su participación en el Mundial 2026 con un resultado inesperado. El conjunto dirigido por Roberto Martínez no pudo sostener la ventaja y terminó igualando 1-1 frente a República del Congo, en un duelo del Grupo K disputado en Houston, donde Cristiano Ronaldo hizo historia al disputar su sexta Copa del Mundo, aunque el protagonismo terminó compartido con una selección africana que aprovechó una de sus oportunidades para sumar un punto de valor. La selección portuguesa mostró desde el inicio su intención de controlar el encuentro. Apenas al minuto seis, una jugada construida por las bandas terminó con un centro al área que Joao Neves aprovechó con un remate de cabeza para colocar el 1-0 y dar la impresión de que Portugal tendría una tarde tranquila.

Con la ventaja en el marcador y la posesión del balón de su lado, los lusitanos generaron varias aproximaciones. Bruno Fernandes, Pedro Neto y Cristiano Ronaldo participaron en los ataques, aunque sin conseguir ampliar la diferencia. Poco a poco, República del Congo dejó de replegarse y comenzó a encontrar espacios mediante la velocidad de sus delanteros.

Cuando parecía que Portugal se marcharía al descanso con ventaja, llegó la respuesta congoleña. En el tiempo agregado de la primera mitad, Yoane Wissa apareció dentro del área para conectar un cabezazo que venció al guardameta Diogo Costa y decretó el 1-1. El tanto tuvo un significado especial para el conjunto africano, que volvió a marcar en una Copa del Mundo después de más de cinco décadas. En la segunda parte el desarrollo del encuentro apenas cambió. Portugal mantuvo el control del balón y buscó constantemente a Cristiano Ronaldo. El delantero tuvo un par de oportunidades dentro del área, pero sus remates se fueron desviados. Bruno Fernandes también estuvo cerca, aunque la defensa africana respondió con solidez. Los centrales Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe y Kapuadi se convirtieron en piezas fundamentales para mantener el empate. Una y otra vez evitaron que los ataques portugueses encontraran destino de gol, incluso cuando Francisco Conceição habilitó a Cristiano Ronaldo en una de las acciones más claras del complemento. Con el paso de los minutos, Portugal insistió con centros al área, pero República del Congo resistió y consiguió uno de los resultados más destacados de la primera jornada. El empate deja abiertas las posibilidades en el Grupo K y obliga a los europeos a buscar una reacción en sus próximos compromisos.

Para Cristiano Ronaldo, la jornada quedará marcada por un nuevo registro histórico al convertirse, junto con Lionel Messi, en uno de los únicos futbolistas en participar en seis Copas del Mundo. Sin embargo, la celebración individual quedó en segundo plano ante un resultado que dejó sensaciones de oportunidad perdida para Portugal y de satisfacción para una República del Congo que sigue dando de qué hablar en el torneo.

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