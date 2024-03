GP de Bahréin: ¿Volverán a investigar a Horner? Niega jefe de Red Bull filtraciones sobre comportamiento indebido

El jefe de Red Bull, Christian Horner, salió al paso de “conjeturas anónimas” tras la difusión el jueves de un documento con supuestas pruebas de la investigación en su contra por comportamiento indebido, dos días antes que su equipo emprenda el intento por un cuarto campeonato consecutivo de pilotos.

Horner estuvo al frente de la jornada de prácticas de Red Bull con miras al Gran Premio de Bahréin, un día después que la casa matriz del equipo desestimó la denuncia sobre presunto mal comportamiento hacia una empleada de la escudería.

Cuando se realizaba la segunda práctica, un archivo de Google Drive con supuesta evidencia contra Horner fue distribuido por correo electrónico a casi 200 personas vinculadas al paddock de la F1, incluyendo Liberty Media, la F1, la Federación Internacional del Automóvil, los otros nueve jefes de equipo y múltiples medios de prensa.

La autenticidad de los documentos no pudo ser verificada por medios especializados como ESPN o The Associated Press, y el correo fue transmitido desde una cuenta genérica de gmail.

“No comentaré sobre conjeturas anónimas, pero para reiterar: siempre he negado las acusaciones”, señaló Horner en un comunicado que fue leído a los periodistas por el portavoz del equipo a nombre de él.

Se resaltó que el comunicado correspondía a Christian y no era un pronunciamiento de Red Bull.

“Respeto la integridad de la investigación independiente y colaboré totalmente en cada paso. Fue una investigación ampliada y justa, llevada a cabo por un abogado especialista independiente y que acabó desestimando la acusación. Sigo plenamente enfocado en el comienzo de la temporada”.