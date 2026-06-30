¿Gracias Escocia?... la gran ventaja que le dio a México para enfrentar a Ecuador en el Azteca

Todo comenzó con la incertidumbre sobre qué selecciones avanzarían como los mejores terceros lugares. Entre los equipos que aún conservaban posibilidades aparecía Escocia , por lo que la clasificación definitiva de Ecuador tuvo que esperar hasta que concluyeran todos los escenarios posibles.

La Selección Mexicana ya conoce a su rival para los dieciseisavos de final : será Ecuador , un equipo que llega con la etiqueta de ser uno de los adversarios más complicados del torneo. Sin embargo, antes de que ambos equipos se enfrenten en el Estadio Azteca , un factor fuera de la cancha podría jugar a favor del Tricolor.

Esa espera terminó convirtiéndose en una ventaja inesperada para México, ya que retrasó el viaje de la selección ecuatoriana a territorio mexicano y redujo considerablemente el tiempo que tendrá para adaptarse a las condiciones de la capital del país.

¿CUÁL FUE LA “MALA JUGADA” DE ESCOCIA?

Aunque Escocia perdió 3-0 frente a Brasil, todavía conservaba una mínima posibilidad matemática de avanzar a la siguiente ronda como uno de los mejores terceros lugares.

Las probabilidades eran muy reducidas, pero mientras existiera esa opción, la organización del torneo no podía confirmar oficialmente el rival de México. Fue hasta que quedaron definidos todos los resultados cuando Ecuador recibió la confirmación de su clasificación.

La consecuencia fue inmediata. La selección sudamericana no pudo adelantar su traslado hacia la Ciudad de México, situación que ahora limita el tiempo disponible para preparar uno de los aspectos más complejos del partido: la adaptación a la altura.

LA ALTURA DEL AZTECA PUEDE MARCAR DIFERENCIAS

De acuerdo con el reportero Rodolfo Landeros, Ecuador viajó a México la tarde del lunes, mientras que el partido está programado para disputarse hoy martes a las 19:00 horas en el Estadio Azteca.

Eso significa que los futbolistas ecuatorianos dispondrán de apenas unas horas para adaptarse a los 2 mil 240 metros sobre el nivel del mar en los que se encuentra la capital mexicana. En contraste, el equipo sudamericano eligió como base de concentración el estado de Ohio, donde la altitud máxima ronda los 472 metros.

Aunque Ecuador pertenece a Sudamérica, no todos sus jugadores están acostumbrados a competir en ciudades de gran altitud. Según el periodista Martín del Palacio, la selección dejó de disputar regularmente sus partidos en Quito desde 2021, ciudad ubicada a más de 2 mil 800 metros sobre el nivel del mar.

¿REALMENTE PUEDE INFLUIR LA ALTURA?

Especialistas en preparación física coinciden en que la adaptación a la altura requiere tiempo, especialmente cuando los cambios de altitud son tan marcados y el margen entre el viaje y el partido es reducido.

La menor disponibilidad de oxígeno puede afectar la resistencia, acelerar el desgaste físico y modificar el ritmo de recuperación durante un encuentro de alta intensidad. Aunque los jugadores profesionales cuentan con preparación para enfrentar distintos escenarios, la adaptación fisiológica no ocurre de manera inmediata.

Además, solo Pedro Vite, actualmente jugador de Pumas, tiene experiencia reciente compitiendo de manera habitual en el futbol mexicano. Para el resto del plantel ecuatoriano, el reto será ajustarse rápidamente a las condiciones del Estadio Azteca.

UN DUELO QUE PROMETE SER MUY PAREJO

Más allá del factor de la altura, el partido entre México y Ecuador luce como uno de los enfrentamientos más atractivos de los dieciseisavos de final.

La selección ecuatoriana ha demostrado un nivel competitivo durante el torneo y cuenta con futbolistas de gran calidad, mientras que el Tricolor intentará aprovechar su condición de local y el conocimiento que tiene de las condiciones del inmueble.

La eliminación tardía de Escocia terminó modificando la logística de Ecuador y abrió una pequeña ventana de ventaja para México. Ahora será en la cancha donde ambos equipos definirán quién consigue el boleto a la siguiente ronda.