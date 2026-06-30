¿Se desinfla Ecuador?... Victoria de Paraguay ante una Alemania debilitada quita presión a México en el Mundial

Las eliminatorias del Mundial FIFA 2026 se pusieron en modo cardíaco y el último partido nos dejó a todos con la boca abierta. Paraguay dio un golpe de autoridad brutal al despachar a Alemania en una tanda de penales eterna, dejando clarísimo que el gigante europeo llegó a esta fase con el tanque de reserva. Este resultado no solo rompe las quinielas de todo el mundo, sino que sacude por completo el panorama para la Selección Mexicana, que ahora debe enfocarse en su verdadero examen: Ecuador. La caída de los alemanes ya no se siente como una sorpresa aislada, sino como la confirmación de una realidad incómoda que venían arrastrando.

El viejo mito de la imbatibilidad germana se terminó de desmoronar en la cancha, abriendo la puerta para que el talento sudamericano reclame su lugar en los momentos de matar o morir.

La presión cambió de bando en un abrir y cerrar de ojos, dándole un respiro inesperado a los rivales del área.

Con este escenario, el próximo choque entre México y La Tri adquiere tintes distintos a lo que se venía dando. Los ecuatorianos ya habían hecho la tarea pesada días atrás al vencer a una Alemania debilitada durante los noventa minutos de juego, demostrando que tienen el fútbol y la personalidad para plantarse ante cualquiera. Sin embargo, la victoria de Paraguay de ayer descubrío la realidad de la selección de Alemania. EL MITO DE LAS CUATRO ESTRELLAS SE DESMORONA Lo de Paraguay desde los once pasos fue el tiro de gracia para un equipo que ya venía herido de muerte. La histórica mentalidad ganadora de los alemanes brilló por su ausencia, mostrando a un plantel sin alma, lento en las transiciones y sin liderazgos claros. Los sudamericanos jugaron con el corazón en la mano ante un rival que ofreció una resistencia pobrísima. Ver a esta versión teutona arrastrar los pies en una fase de matar o morir refleja una crisis profunda en su sistema. El recambio generacional falló por completo y el planteamiento táctico pareció obsoleto ante la intensidad física actual. Paraguay leyó perfectamente esa debilidad, aguantó el ritmo y cobró con la frialdad que a los europeos les faltó en el momento crítico. Al final, la tanda de penales solo sirvió para ratificar lo que muchos ya sospechaban en voz baja. El respeto excesivo que se le tenía a la camiseta blanca se evaporó por completo en el césped. La eliminación no fue una sorpresa por genialidad táctica, sino el desenlace lógico para una de las peores versiones teutonas de la historia moderna. EL TRIUNFO DE ECUADOR BAJO LA LUPA REALISTA

Con este panorama sobre la mesa, la victoria previa de Ecuador sobre Alemania adquiere un tinte completamente diferente. Lo que en su momento se festejó en Quito como una hazaña histórica que los ponía a la altura de las potencias, hoy se lee con calma. Los méritos ecuatorianos siguen ahí, pero no derrotaron a la temible máquina de antaño, sino a un cuadro mermado.

La victoria de La Tri fue vistosa, pero Paraguay demostró que ganarle a esta Alemania no requería de una fórmula mágica. El golpe de realidad es directo para el entorno de Ecuador, que ahora debe asimilar que su cartel de favorito para el próximo partido no está blindado. La lógica del torneo apareció para equilibrar las fuerzas de cara a lo que viene. Para los analistas internacionales, este baño de verdad le quita un peso tremendo a la llave de eliminación. Ecuador ya no se ve como ese monstruo invencible que devoraba campeones del mundo, sino como un equipo ordenado y alcanzable si se le juega con inteligencia. La mística que los rodeaba se esfumó en cuanto los paraguayos repitieron la dosis con menos recursos. MÉXICO ENCUENTRA SU MOMENTO DE CALMA Esta cadena de eventos le cae de perlas a la Selección Mexicana, que venía cargando con una mochila pesadísima de dudas mediáticas. Saber que el rival en turno no viene de ganarle a un titán en su mejor versión, sino a un equipo en franca decadencia, limpia la mente azteca. La presión disminuye notablemente y permite centrar los esfuerzos en el funcionamiento táctico. El cuerpo técnico maneja las expectativas buscando que el grupo no caiga en excesos de confianza pero que sí suelte los nervios. La consigna es clara: el respeto al rival se mantiene intacto, pero el miedo se quedó fuera. El ambiente nacional se nota mucho más suelto para encarar los noventa minutos definitivos del torneo. México sabe que tiene los argumentos necesarios para plantarle cara a este Ecuador terrenal y pelear de tú a tú por el boleto en el Azteca . El terreno de juego se ha emparejado por completo para un equipo que busca hacer historia sin fantasmas europeos de por medio.

DATOS CURIOSOS DE LA JORNADA · Alemania sumó su segunda eliminación consecutiva en eliminatorias ante selecciones de la Conmebol, algo inédito en sus registros oficiales. · El combinado ecuatoriano anotó primero en sus duelos previos, pero sus estadísticas defensivas muestran que conceden espacios cuando se les aprieta arriba.

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