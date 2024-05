Iga Swiatek y Coco Gauff inician con fuerza en el Abierto de Francia

“Partidos como este me dan mucha satisfacción” , dijo Swiatek , quien se medirá ahora a la ex número uno mundial Naomi Osaka en la segunda ronda, “en general, estoy feliz con mi desempeño” .

“Hoy ha sido un partido sencillo. No he tenido que hacer mucho. No diría que he jugado increíble. Sólo tenía que jugar con solidez. Eso es lo que he hecho”, comentó Gauff a la prensa.

La estadounidense, número tres del mundo, se enfrentará en segunda ronda a la eslovena Tamara Zidansek, semifinalista del Abierto de Francia en 2021, quien venció a la belga Alison Van Uytvanck por 6-2, 2-6 y 6-1.

Además, la tunecina Ons Jabeur, octava preclasificada, comenzó su búsqueda de su primer título de Grand Slam con una cómoda victoria por 6-3 y 6-2 sobre la estadounidense Sachia Vickery.