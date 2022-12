Inicia cuenta regresiva: a 1266 días para Mundial del 2026

Si se hace un recuento de lo bien que fue llevada la justa en Doha, entonces primero nos debemos remitir a que no se reportó ningún incidente de gravedad con temas de seguridad de los cerca de 1.5 millones de aficionados que las autoridades locales estiman llegaron a la capital qatarí.

Si un aspecto debe destacarse de la última sede, es la seguridad de los aficionados, ya que no hubo un sólo hecho violento o denuncia de robo que oficialmente se haya conocido en el periodo de competencia, una asignatura que en el caso de México deberá mejorar sustancialmente, ya que los índices de violencia de la capital, donde se celebrará la apertura del Mundial, Estadio Azteca, son muy altos.

Qatar no contó con un exagerado número de elementos de seguridad visibles para la gente. Incluso por momentos parecía que no los había. Donde sí existía una revisión exhaustiva, fue en el media-center de cada uno de los ocho estadios mundialistas, así como los accesos a los escenarios, ya que había hasta dos o tres filtros que con una tecnología de punta revisaban que tuvieras las credenciales suficientes para no sorprenderlos y alguien se colara de forma espontánea en espacios que no los correspondían.