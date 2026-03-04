Invitan a participar en la Carrera Bodytraining 5K este 8 de marzo

En el marco del Día Internacional de la Mujer, este 8 de marzo se llevará a cabo la Carrera Bodytraining 5K, una actividad que busca reunir a mujeres y familias en torno al deporte y a la reflexión sobre la fecha.

La cita es el domingo 8 de marzo a las 7:30 de la mañana, con punto de reunión en el Parque Centro, en el área de pasto. La convocatoria está abierta a quienes deseen participar en un recorrido de cinco kilómetros, ya sea corriendo o caminando.

De acuerdo con la información difundida por los organizadores, la carrera se plantea como un espacio para compartir y visibilizar distintas historias y experiencias de mujeres. Más allá de la competencia deportiva, la actividad propone avanzar en comunidad, reconociendo el significado del 8 de marzo y lo que representa para distintas generaciones.

La iniciativa retoma el simbolismo de esta fecha, establecida por la Organización de las Naciones Unidas como un día para recordar la lucha por los derechos de las mujeres y promover la igualdad de género. En ese contexto, la Carrera Bodytraining 5K se suma a las actividades que se desarrollan en la ciudad para conmemorar la jornada.