Invitan a participar en la Carrera Bodytraining 5K este 8 de marzo
El evento busca reunir a mujeres y familias en un espacio de deporte y reflexión colectiva
En el marco del Día Internacional de la Mujer, este 8 de marzo se llevará a cabo la Carrera Bodytraining 5K, una actividad que busca reunir a mujeres y familias en torno al deporte y a la reflexión sobre la fecha.
La cita es el domingo 8 de marzo a las 7:30 de la mañana, con punto de reunión en el Parque Centro, en el área de pasto. La convocatoria está abierta a quienes deseen participar en un recorrido de cinco kilómetros, ya sea corriendo o caminando.
De acuerdo con la información difundida por los organizadores, la carrera se plantea como un espacio para compartir y visibilizar distintas historias y experiencias de mujeres. Más allá de la competencia deportiva, la actividad propone avanzar en comunidad, reconociendo el significado del 8 de marzo y lo que representa para distintas generaciones.
La iniciativa retoma el simbolismo de esta fecha, establecida por la Organización de las Naciones Unidas como un día para recordar la lucha por los derechos de las mujeres y promover la igualdad de género. En ese contexto, la Carrera Bodytraining 5K se suma a las actividades que se desarrollan en la ciudad para conmemorar la jornada.
La invitación destaca que cada paso durante el recorrido representa memoria y resistencia, así como el reconocimiento a madres, hijas y a las mujeres que han enfrentado distintas circunstancias a lo largo de su vida. El mensaje central es que no se trata de competir por el mejor tiempo, sino de participar y compartir el espacio público.
El formato de 5K permite la participación de personas con distintos niveles de condición física. La salida está programada para las primeras horas del día, con el objetivo de facilitar la asistencia y aprovechar el espacio abierto del parque.
Además de promover la actividad física, el evento busca generar un punto de encuentro para dialogar sobre los retos actuales en materia de igualdad, respeto y derechos. En ese sentido, se espera la presencia de mujeres de distintas edades que decidan sumarse a la experiencia.
La Carrera Bodytraining 5K forma parte de las acciones conmemorativas del 8 de marzo en la ciudad. Las personas interesadas pueden acudir directamente al punto de reunión el día señalado para integrarse al recorrido y participar en esta jornada que combina deporte y reflexión colectiva.