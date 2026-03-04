Invitan a participar en la Carrera Bodytraining 5K este 8 de marzo

+ Seguir en Seguir en Google
Deportes
/ 4 marzo 2026
    Invitan a participar en la Carrera Bodytraining 5K este 8 de marzo
    La carrera propone un espacio para compartir y reflexionar en comunidad durante el 8M. FOTO: BODYTRAINING
Corin Zúñiga
por Corin Zúñiga

COMPARTIR

TEMAS


8M
Carreras

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


Parque Centro

El evento busca reunir a mujeres y familias en un espacio de deporte y reflexión colectiva

En el marco del Día Internacional de la Mujer, este 8 de marzo se llevará a cabo la Carrera Bodytraining 5K, una actividad que busca reunir a mujeres y familias en torno al deporte y a la reflexión sobre la fecha.

La cita es el domingo 8 de marzo a las 7:30 de la mañana, con punto de reunión en el Parque Centro, en el área de pasto. La convocatoria está abierta a quienes deseen participar en un recorrido de cinco kilómetros, ya sea corriendo o caminando.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Rhea Ripley y Jade Cargill son enemigas? Luchadoras de la WWE protagonizan fuerte discusión en redes rumbo a WrestleMania 42

De acuerdo con la información difundida por los organizadores, la carrera se plantea como un espacio para compartir y visibilizar distintas historias y experiencias de mujeres. Más allá de la competencia deportiva, la actividad propone avanzar en comunidad, reconociendo el significado del 8 de marzo y lo que representa para distintas generaciones.

La iniciativa retoma el simbolismo de esta fecha, establecida por la Organización de las Naciones Unidas como un día para recordar la lucha por los derechos de las mujeres y promover la igualdad de género. En ese contexto, la Carrera Bodytraining 5K se suma a las actividades que se desarrollan en la ciudad para conmemorar la jornada.

La invitación destaca que cada paso durante el recorrido representa memoria y resistencia, así como el reconocimiento a madres, hijas y a las mujeres que han enfrentado distintas circunstancias a lo largo de su vida. El mensaje central es que no se trata de competir por el mejor tiempo, sino de participar y compartir el espacio público.

El formato de 5K permite la participación de personas con distintos niveles de condición física. La salida está programada para las primeras horas del día, con el objetivo de facilitar la asistencia y aprovechar el espacio abierto del parque.

Además de promover la actividad física, el evento busca generar un punto de encuentro para dialogar sobre los retos actuales en materia de igualdad, respeto y derechos. En ese sentido, se espera la presencia de mujeres de distintas edades que decidan sumarse a la experiencia.

La Carrera Bodytraining 5K forma parte de las acciones conmemorativas del 8 de marzo en la ciudad. Las personas interesadas pueden acudir directamente al punto de reunión el día señalado para integrarse al recorrido y participar en esta jornada que combina deporte y reflexión colectiva.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


8M
Carreras

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


Parque Centro

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
true

CJNG: La sucesión de ‘El Mencho’
El cantante Bobby Pulido obtiene la candidatura demócrata en Texas y competirá por el Distrito 15 rumbo a la Cámara de Representantes en noviembre.

El cantante Bobby Pulido busca un escaño en el Congreso de Estados Unidos por los demócratas
“El secretario de Defensa de Estados Unidos Pete Hegseth escucha mientras habla el jefe del Estado Mayor Conjunto general Dan Caine, en el Pentágono en Washington”, informó la agencia de noticias AP.

Secretario de Defensa admite que EU no puede ‘detenerlo todo’ ante ataques de Irán
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostiene el trofeo de la Copa Mundial de Fútbol en el Palacio Nacional de la Ciudad de México.

A 100 días del Mundial, emergen nuevos retos por la guerra en Irán y la violencia en México

Te compartimos el calendario oficial, del 4 al 26 de marzo, para la entrega del apoyo económico, el cual será depositado directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar.

Pensión del Bienestar... ¿a qué apellidos les toca el pago de 6 mil 400 pesos del 4 al 26 de marzo según el Calendario Oficial?
Un nuevo frente frío ingresará sobre el noroeste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima un nuevo Frente Frío a México, azotará con heladas de -10 grados, lluvias y fuertes vientos a estos estados
Regalo. El número 13, considerado de la suerte para Taylor Swift, sería la clave detrás de la posible fecha de su boda.

¿La boda del año? Filtran posible fecha de boda entre Taylor Swift y Travis Kelce
Hoteles de la Ciudad de México ajustan sus estrategias de hospedaje rumbo al Mundial 2026 tras la cancelación del 40% de reservas que había bloqueado la FIFA.

Mundial 2026: FIFA cancela 40% de reservas de hotel en CDMX a tres meses del torneo