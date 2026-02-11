Bodytraining reúne a 90 mujeres en su Experience por el amor y la amistad en Saltillo

/ 11 febrero 2026
    Bodytraining reúne a 90 mujeres en su Experience por el amor y la amistad en Saltillo
    Las asistentes realizaron entrenamiento funcional guiado por el equipo de Bodytraining. FOTO: CORTESÍA

El evento combinó entrenamiento funcional, convivencia y bienestar integral en un ambiente de apoyo y comunidad

La más reciente edición de la Bodytraining Experience cumplió su objetivo al reunir a aproximadamente 90 mujeres en un evento enfocado en celebrar el amor propio y la amistad a través del ejercicio y la convivencia.

La masterclass, realizada en Parque Centro, Área de Pádel, superó la expectativa inicial de asistencia y se convirtió en un punto de encuentro para mujeres de distintas edades que compartieron una sesión de entrenamiento funcional en un ambiente de apoyo y compañerismo.

$!Cerca de 90 mujeres participaron en la Bodytraining Experience realizada en Parque Centro.
Cerca de 90 mujeres participaron en la Bodytraining Experience realizada en Parque Centro. FOTO: CORTESÍA

Durante la jornada, las participantes realizaron una rutina guiada por el equipo de Bodytraining, diseñada para trabajar fuerza, resistencia y coordinación, sin dejar de lado el mensaje central del evento: fortalecer la conexión entre cuerpo y mente mientras se construyen lazos de amistad.

Además del entrenamiento, el evento incluyó un espacio de convivencia al finalizar la clase, donde las asistentes pudieron compartir experiencias y reforzar el sentido de comunidad que caracteriza al proyecto.

$!La masterclass estuvo dedicada al amor y la amistad, promoviendo el bienestar integral.
La masterclass estuvo dedicada al amor y la amistad, promoviendo el bienestar integral. FOTO: CORTESÍA

Las organizadoras agradecieron la respuesta de la comunidad y destacaron que este tipo de actividades buscan crear espacios seguros donde las mujeres puedan ejercitarse, motivarse y celebrar juntas fechas significativas como el mes del amor y la amistad.

Con una participación cercana a las 90 asistentes, Bodytraining consolida su Experience como uno de los encuentros más representativos de su comunidad, reafirmando su compromiso de impulsar el bienestar integral y el acompañamiento entre mujeres en Saltillo.

