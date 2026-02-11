Bodytraining reúne a 90 mujeres en su Experience por el amor y la amistad en Saltillo

La más reciente edición de la Bodytraining Experience cumplió su objetivo al reunir a aproximadamente 90 mujeres en un evento enfocado en celebrar el amor propio y la amistad a través del ejercicio y la convivencia.

La masterclass, realizada en Parque Centro, Área de Pádel, superó la expectativa inicial de asistencia y se convirtió en un punto de encuentro para mujeres de distintas edades que compartieron una sesión de entrenamiento funcional en un ambiente de apoyo y compañerismo.

