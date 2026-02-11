Bodytraining reúne a 90 mujeres en su Experience por el amor y la amistad en Saltillo
El evento combinó entrenamiento funcional, convivencia y bienestar integral en un ambiente de apoyo y comunidad
La más reciente edición de la Bodytraining Experience cumplió su objetivo al reunir a aproximadamente 90 mujeres en un evento enfocado en celebrar el amor propio y la amistad a través del ejercicio y la convivencia.
La masterclass, realizada en Parque Centro, Área de Pádel, superó la expectativa inicial de asistencia y se convirtió en un punto de encuentro para mujeres de distintas edades que compartieron una sesión de entrenamiento funcional en un ambiente de apoyo y compañerismo.
Durante la jornada, las participantes realizaron una rutina guiada por el equipo de Bodytraining, diseñada para trabajar fuerza, resistencia y coordinación, sin dejar de lado el mensaje central del evento: fortalecer la conexión entre cuerpo y mente mientras se construyen lazos de amistad.
Además del entrenamiento, el evento incluyó un espacio de convivencia al finalizar la clase, donde las asistentes pudieron compartir experiencias y reforzar el sentido de comunidad que caracteriza al proyecto.
Las organizadoras agradecieron la respuesta de la comunidad y destacaron que este tipo de actividades buscan crear espacios seguros donde las mujeres puedan ejercitarse, motivarse y celebrar juntas fechas significativas como el mes del amor y la amistad.
Con una participación cercana a las 90 asistentes, Bodytraining consolida su Experience como uno de los encuentros más representativos de su comunidad, reafirmando su compromiso de impulsar el bienestar integral y el acompañamiento entre mujeres en Saltillo.