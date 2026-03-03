¿Rhea Ripley y Jade Cargill son enemigas? Luchadoras de la WWE protagonizan fuerte discusión en redes rumbo a WrestleMania 42

+ Seguir en Seguir en Google
Deportes
/ 3 marzo 2026
    ¿Rhea Ripley y Jade Cargill son enemigas? Luchadoras de la WWE protagonizan fuerte discusión en redes rumbo a WrestleMania 42
    Rhea Ripley y Jade Cargill protagonizaron un intenso intercambio en redes sociales tras Elimination Chamber 2026, calentando su posible combate por el Campeonato Femenino de WWE en WrestleMania 42. FOTO: WWE

El cruce entre las superestrellas de WWE encendió las redes sociales y generó sorpresa dentro del vestidor, luego de que Ripley ganara la Elimination Chamber y asegurara una lucha titular contra Cargill

La rivalidad entre Rhea Ripley y Jade Cargill dio un giro inesperado tras el evento Elimination Chamber 2026, luego de que ambas luchadoras protagonizaran un fuerte intercambio de mensajes en la red social X, situación que rápidamente se volvió tendencia entre los seguidores de WWE y que incluso generó reacciones dentro de la empresa.

Todo comenzó después de que Ripley se impusiera en la lucha femenina de Elimination Chamber, resultado que le otorgó una oportunidad por el Campeonato Femenino de WWE, actualmente en manos de Cargill, en WrestleMania 42.

Horas después del evento, ambas luchadoras iniciaron un intercambio de comentarios en redes sociales que rápidamente escaló de tono. Ripley lanzó el primer mensaje criticando a su futura rival, insinuando que solo hablaba sin demostrarlo en el ring.

TE PUEDE INTERESAR: México vence 6-3 a Arizona Diamondbacks en su primer juego de preparación rumbo al Clásico Mundial de Beisbol 2026

Cargill respondió insinuando que su oponente pasaba demasiado tiempo hablando con el equipo creativo para mantenerse en la cima de la empresa.

La australiana no tardó en contestar con un mensaje más directo, negando las acusaciones y señalando que su rival estaba difundiendo mentiras, lo que intensificó la discusión pública entre ambas figuras de la división femenil.

Otras luchadoras se suman a la discusión

La polémica no se quedó únicamente entre Ripley y Cargill. De acuerdo con reportes, la discusión terminó involucrando a otras integrantes del roster como Chelsea Green y Piper Niven, quienes se sumaron al intercambio de mensajes luego de que Green alabara a Ripley en redes sociales y Cargill respondiera con críticas.

Esto provocó que la conversación se ampliara y se convirtiera en uno de los temas más comentados entre los seguidores de la empresa, generando especulación sobre si la rivalidad forma parte de la narrativa rumbo a WrestleMania o si existe tensión real entre las luchadoras.

WWE reacciona a la polémica

Diversos reportes indican que dentro de WWE la reacción fue mixta. Algunos consideran que el enfrentamiento digital forma parte de la promoción para su combate en WrestleMania, mientras que otros creen que el intercambio pudo haber comenzado como algo informal y terminó escalando más de lo esperado.

Incluso se señala que la situación generó gran atención mediática y conversación entre los fanáticos, lo que ha aumentado el interés por el eventual enfrentamiento entre ambas en el evento más importante del calendario de la empresa.

Con el combate titular prácticamente encaminado para WrestleMania 42, la rivalidad entre Rhea Ripley y Jade Cargill ya comenzó a calentarse fuera del ring, dejando claro que su choque promete ser uno de los más mediáticos de la cartelera.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Lucha Libre
Wrestlemania

Localizaciones


Las Vegas

Organizaciones


WWE

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Elementos de seguridad arrestaron a Marco Antonio ‘N’ por el delito de delincuencia organizada y vinculación al caso Ayotzinapa

Detienen a secretario de Tránsito de Iguala, Guerrero, tras vincularlo a caso Ayotzinapa
No tan fácil

No tan fácil
true

Sheinbaum, ni Maduro ni el ayatola
La Fiscalía General del Estado de Chiapas abrió una carpeta por pederastia agravada tras el embarazo de una niña de 11 años en Soyaló, Chiapas.

Nuevo caso de embarazo infantil ahora en Chiapas; hombre abusó sexualmente de su hijastra de 11 años
Un viejo enfrentamiento entre Andrés García y Carmen Salinas vuelve a cobrar fuerza tras las recientes declaraciones virales en el podcast Penitencia, donde se lanzaron acusaciones sin pruebas sobre supuestos rituales.

¿Andrés García tenía razón?... aseguró que Carmen Salinas ‘no le rezaba a Dios sino al diablo’
El registro iniciará el 2 de abril con módulos en todo el país y requisitos específicos según la edad.

¿Qué es la Credencial Universal de Salud?... así puedes registrarte en abril y estos son los requisitos para tramitarla
Un nuevo frente frío 38 ingresará sobre el noroeste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima un nuevo Frente Frío a México, azotará con heladas de -5 grados, lluvias y fuertes vientos a estos estados
Eiichiro Oda confirmó que el legendario tesoro de One Piece es real

El One Piece ha sido revelado: Eiichiro Oda confirma un tesoro real escondido en el océano