¿Rhea Ripley y Jade Cargill son enemigas? Luchadoras de la WWE protagonizan fuerte discusión en redes rumbo a WrestleMania 42
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
El cruce entre las superestrellas de WWE encendió las redes sociales y generó sorpresa dentro del vestidor, luego de que Ripley ganara la Elimination Chamber y asegurara una lucha titular contra Cargill
La rivalidad entre Rhea Ripley y Jade Cargill dio un giro inesperado tras el evento Elimination Chamber 2026, luego de que ambas luchadoras protagonizaran un fuerte intercambio de mensajes en la red social X, situación que rápidamente se volvió tendencia entre los seguidores de WWE y que incluso generó reacciones dentro de la empresa.
Todo comenzó después de que Ripley se impusiera en la lucha femenina de Elimination Chamber, resultado que le otorgó una oportunidad por el Campeonato Femenino de WWE, actualmente en manos de Cargill, en WrestleMania 42.
Horas después del evento, ambas luchadoras iniciaron un intercambio de comentarios en redes sociales que rápidamente escaló de tono. Ripley lanzó el primer mensaje criticando a su futura rival, insinuando que solo hablaba sin demostrarlo en el ring.
TE PUEDE INTERESAR: México vence 6-3 a Arizona Diamondbacks en su primer juego de preparación rumbo al Clásico Mundial de Beisbol 2026
Cargill respondió insinuando que su oponente pasaba demasiado tiempo hablando con el equipo creativo para mantenerse en la cima de la empresa.
La australiana no tardó en contestar con un mensaje más directo, negando las acusaciones y señalando que su rival estaba difundiendo mentiras, lo que intensificó la discusión pública entre ambas figuras de la división femenil.
Otras luchadoras se suman a la discusión
La polémica no se quedó únicamente entre Ripley y Cargill. De acuerdo con reportes, la discusión terminó involucrando a otras integrantes del roster como Chelsea Green y Piper Niven, quienes se sumaron al intercambio de mensajes luego de que Green alabara a Ripley en redes sociales y Cargill respondiera con críticas.
Esto provocó que la conversación se ampliara y se convirtiera en uno de los temas más comentados entre los seguidores de la empresa, generando especulación sobre si la rivalidad forma parte de la narrativa rumbo a WrestleMania o si existe tensión real entre las luchadoras.
WWE reacciona a la polémica
Diversos reportes indican que dentro de WWE la reacción fue mixta. Algunos consideran que el enfrentamiento digital forma parte de la promoción para su combate en WrestleMania, mientras que otros creen que el intercambio pudo haber comenzado como algo informal y terminó escalando más de lo esperado.
Incluso se señala que la situación generó gran atención mediática y conversación entre los fanáticos, lo que ha aumentado el interés por el eventual enfrentamiento entre ambas en el evento más importante del calendario de la empresa.
Con el combate titular prácticamente encaminado para WrestleMania 42, la rivalidad entre Rhea Ripley y Jade Cargill ya comenzó a calentarse fuera del ring, dejando claro que su choque promete ser uno de los más mediáticos de la cartelera.