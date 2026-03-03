¿Rhea Ripley y Jade Cargill son enemigas? Luchadoras de la WWE protagonizan fuerte discusión en redes rumbo a WrestleMania 42

La rivalidad entre Rhea Ripley y Jade Cargill dio un giro inesperado tras el evento Elimination Chamber 2026, luego de que ambas luchadoras protagonizaran un fuerte intercambio de mensajes en la red social X, situación que rápidamente se volvió tendencia entre los seguidores de WWE y que incluso generó reacciones dentro de la empresa.

Todo comenzó después de que Ripley se impusiera en la lucha femenina de Elimination Chamber, resultado que le otorgó una oportunidad por el Campeonato Femenino de WWE, actualmente en manos de Cargill, en WrestleMania 42.

Horas después del evento, ambas luchadoras iniciaron un intercambio de comentarios en redes sociales que rápidamente escaló de tono. Ripley lanzó el primer mensaje criticando a su futura rival, insinuando que solo hablaba sin demostrarlo en el ring.

Cargill respondió insinuando que su oponente pasaba demasiado tiempo hablando con el equipo creativo para mantenerse en la cima de la empresa.