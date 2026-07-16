Isaac del Toro libra caída masiva y sigue séptimo en el Tour de Francia 2026

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    Isaac del Toro libra caída masiva y sigue séptimo en el Tour de Francia 2026
    Isaac del Toro terminó la Etapa 12 sin lesiones y se mantiene a 5 minutos y 8 segundos del líder Tadej Pogačar. FOTO: MEXSPORT

El ciclista mexicano evitó lesiones, ayudó a despejar la carretera y mantuvo intacta su diferencia respecto a los favoritos

Isaac del Toro libró una caída múltiple y conservó el séptimo lugar de la clasificación general del Tour de Francia 2026 tras la Etapa 12.

El mexicano de UAE Team Emirates-XRG rodaba en la zona afectada cuando, a unos 300 metros de la meta en Chalon-sur-Saône, Fernando Gaviria perdió el control y provocó una montonera.

Del Toro alcanzó a frenar, no golpeó el pavimento ni sufrió lesiones, pero tuvo que bajar de su bicicleta.

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El bajacaliforniano retiró de inmediato unidades del camino para abrir paso a los corredores detenidos y facilitar la atención de los involucrados. Después volvió a montar y cruzó la meta.

Gaviria completó el recorrido con una fractura de clavícula que lo dejó fuera.

¿En qué lugar va Isaac del Toro en el Tour de Francia?

Aunque el incidente lo relegó al puesto 58 de la jornada, Del Toro recibió el mismo tiempo del ganador por la neutralización del cierre: 3 horas, 38 minutos y 53 segundos. Así evitó pérdidas y permaneció séptimo en la general, a 5 minutos y 8 segundos del líder Tadej Pogačar.

El esloveno manda con 43:04:01, seguido por Jonas Vingegaard, a 3:36, y Remco Evenepoel, a 4:06. Juan Ayuso, Paul Seixas y Florian Lipowitz aparecen del cuarto al sexto sitio, mientras Del Toro conserva 37 segundos sobre Mattias Skjelmose, su perseguidor inmediato.

La jornada llana de 179.1 kilómetros, entre el Circuito Nevers Magny-Cours y Chalon-sur-Saône, terminó con la tercera victoria de Tim Merlier en esta edición.

El belga de Soudal Quick-Step superó a Olav Kooij y Jasper Philipsen en el embalaje.

El viernes 17 de julio, Del Toro enfrentará una prueba capaz de mover la clasificación. La Etapa 13 recorrerá 205.8 kilómetros de Dole a Belfort, con 2 mil 400 metros de desnivel.

Incluirá el Col des Croix, de tercera categoría, y el Ballon d’Alsace, puerto de primera categoría con 8.8 kilómetros al 6.9 por ciento. Allí, el mexicano buscará defender su Top 10 antes de que el Tour entre de lleno en la montaña.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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