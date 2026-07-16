San Luis vs Cruz Azul: ¿A qué hora juega el campeón y dónde verlo?

Cruz Azul estrena su décima estrella lejos de casa. La Máquina defenderá el título el viernes 17 de julio, cuando visite al Atlético de San Luis en la Jornada 1 del Apertura 2026. ¿A qué hora y dónde ver San Luis vs Cruz Azul? El Atlético de San Luis vs Cruz Azul se jugará a las 7 de la noche, en el Estadio Libertad Financiera, antes llamado Alfonso Lastras. La transmisión en México será por ESPN, Disney+ Premium y ViX Premium. La Máquina vuelve a competir 54 días después de conquistar el Clausura 2026. El equipo de Joel Huiqui levantó su décimo campeonato al remontar 2-1 a Pumas, con un autogol de Rubén Duarte y una anotación de Rodolfo Rotondi en la agonía.

En pretemporada empató 3-3 con Atlético Morelia y goleó 6-0 a Comunicaciones. San Luis, que cerró el torneo anterior con derrota 2-1 ante Juárez, inicia una etapa bajo el mando de Diego Mejía. Los rojiblancos vencieron en sus ensayos a Sporting San José, Atlas y Mineros; a este último lo golearon 4-0 con tantos de Santiago Muñoz, David Rodríguez, Ronaldo Nájera y un autogol. Antecedentes del San Luis vs Cruz Azul El historial moderno favorece a los cementeros. Desde el ascenso del Atlético de San Luis se han enfrentado 14 veces: Cruz Azul suma nueve victorias, los potosinos tres y hubo dos empates. La Máquina también ganó cuatro de los cinco choques más recientes. El último antecedente ocurrió el 7 de marzo de 2026 en el Estadio Cuauhtémoc. Cruz Azul se impuso 3-0 con goles de Agustín Palavecino al 15’, Gabriel “Toro” Fernández al 66’ y Andrés Montaño al 70’. La única victoria rojiblanca en los últimos cinco duelos fue el 3-1 de septiembre de 2024. Cruz Azul conservó la base campeona y agregó dos apuestas mexicanas: el defensa Alan Montes, procedente del Serikspor de Turquía, y el delantero Juan José Calero, llegado desde Venados. César Montes y Juan Brunetta siguen como deseos, no fichajes cerrados. Huiqui valoró las altas: “Son jugadores jóvenes mexicanos (...) creemos que la calidad de cada uno de ellos nos puede dar mucho”.

En San Luis, Ronaldo Nájera regresó tras su préstamo con el Atlético Madrileño y el club trabaja para registrar al colombiano Johan Caicedo. João Pedro sufrió ruptura del ligamento cruzado; Juanpe Ramírez y Benjamín Galdames tienen lesiones del ligamento colateral medial y tampoco jugarán. Diego Mejía aceptó que el duelo medirá a su proyecto: “No hay mejor rival para saber dónde estamos que Cruz Azul”. El técnico confía en sus jóvenes para cubrir la ausencia de João Pedro, mientras Sébastien Salles-Lamonge asumirá la capitanía. SAN LUIS VS CRUZ AZUL: Posibles alineaciones San Luis: Andrés Sánchez; Miguel García, Benjamín Galindo, Aldo Cruz, Román Torres; Roberto Meraz, Sebastián Pérez Bouquet; Salles-Lamonge, Anderson Duarte, Rafael Llorente; Santiago Muñoz. Cruz Azul: Kevin Mier; Jeremy Márquez, Jesús Orozco Chiquete, Gonzalo Piovi, Omar Campos; Agustín Palavecino, Carlos Rodríguez, José Paradela; Luka Romero, Rodolfo Rotondi y Christian Ebere. Erik Lira y Willer Ditta podrían iniciar en la banca tras volver esta semana del Mundial 2026.

León vs Atlas y Juárez vs Puebla La cartelera del viernes tendrá otros dos partidos. León recibirá al Atlas a las 7:00 de la tarde por FOX One; la Fiera inicia el primer torneo completo de Javier Gandolfi y los Zorros serán dirigidos interinamente por Omar Flores tras la salida de Diego Cocca. A las 9:00, Juárez enfrentará al Puebla en el Estadio Olímpico Benito Juárez, con transmisión por Azteca 7 y FOX One.