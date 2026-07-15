Isaac del Toro resiste en el Tour de Francia: termina 49 y sigue séptimo en la general

Isaac del Toro superó sin contratiempos la Etapa 11 del Tour de Francia 2026 y conservó el séptimo lugar de la clasificación general. El ciclista mexicano terminó en la posición 49 del recorrido entre Vichy y Nevers, pero cruzó la meta dentro del pelotón principal y con el mismo tiempo del ganador, por lo que no cedió segundos frente a los aspirantes al podio. El bajacaliforniano completó los 161.3 kilómetros en 3 horas, 10 minutos y 6 segundos. La jornada se resolvió mediante un sprint masivo en el que Søren Wærenskjold consiguió su primera victoria de etapa.

El noruego atacó a 350 metros de la meta y resistió la reacción de Olav Kooij y Jasper Philipsen. La velocidad promedio de 50.9 kilómetros por hora convirtió a la fracción en la etapa en línea más rápida en la historia de la “Grande Boucle”. El Tour de Francia confirmó ambos registros. El puesto 49 podría parecer discreto, pero el objetivo de Del Toro era mantenerse protegido, evitar caídas y llegar con el grupo de favoritos. El trazado plano no ofrecía terreno para recortar diferencias y la general permaneció sin cambios.

¿En qué lugar va Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026? Después de 11 etapas, Del Toro ocupa el séptimo sitio, a 5 minutos y 8 segundos del líder Tadej Pogacar. Jonas Vingegaard marcha segundo, a 3:36, mientras Remco Evenepoel completa el podio, a 4:06. El mexicano se encuentra a 1:02 del tercer puesto y a 24 segundos de Florian Lipowitz, sexto. Isaac también continúa en la batalla por el maillot blanco. Del Toro es tercero de la clasificación juvenil, a 46 segundos del español Juan Ayuso; el francés Paul Seixas aparece segundo, a 13 segundos del liderato. La Etapa 12 se disputará este jueves 16 de julio entre el Circuito de Nevers Magny-Cours y Chalon-sur-Saône, con un trayecto llano de 181 kilómetros. Será otra jornada favorable para los velocistas, en la que Del Toro buscará resguardarse antes del regreso de la montaña, terreno decisivo para sus aspiraciones de terminar entre los mejores en su debut en el Tour de Francia.