Japhet Amador, el máximo jonronero en activo de la LMB, pasa de los Diablos Rojos a los Piratas

Pero el tema va más allá de un simple cambio. La realidad es que Japhet Amador había perdido espacio en los Diablos Rojos . La llegada de José Marmolejos como inicialista desde 2024 y el regreso de Jon Singleton en este 2026 redujeron drásticamente sus oportunidades, mientras que el puesto de bateador designado quedó en manos de Robinson Canó .

Los Piratas de Campeche sacudieron el mercado de la Liga Mexicana de Beisbol al sumar como refuerzo a Japhet Amador , quien llega procedente de los Diablos Rojos del México en calidad de préstamo por el resto de la temporada,

Por otra parte, la novena campechana buscaba con urgencia un bate de poder que fortaleciera una ofensiva encabezada por Andrew Stevenson, quien batea para .365 con 10 cuadrangulares, y el cubano Félix Pérez, líder del club con 24 carreras producidas. Ante esa necesidad, la directiva apostó por uno de los toleteros más temidos del beisbol mexicano.

Esa situación llevó al histórico cañonero a reforzar a los Huracanes de La Paz, equipo aliado de los escarlatas en la Liga Norte de México. Sin embargo, tras la inesperada desaparición de la franquicia, Amador regresó a Baja California Sur para jugar con los Cardenales de Mulegé en la liga municipal.

Pero el “Gigante de Mulegé” está lejos de ser un pelotero común.

Japhet Amador es el líder jonronero en activo de la Liga Mexicana de Beisbol con 252 cuadrangulares, además de presumir el cuarto mejor promedio de bateo de por vida entre los jugadores activos (.325) con al menos dos mil turnos legales.

Su historial en la LMB incluye reconocimientos de enorme peso: Novato del Año en 2009, Jugador Más Valioso y líder de jonrones en 2015, además de tres campeonatos con los Diablos Rojos del México (2014, 2024 y 2025).

TAMBIÉN ES UN MOSNTRUO EN EL PACÍFICO

En la Liga Mexicana del Pacífico también ha construido una carrera legendaria. Ha sido campeón de cuadrangulares en cuatro temporadas (2014-15, 2015-16, 2020-21 y 2023-24), además de conquistar en múltiples ocasiones el liderato de carreras producidas.