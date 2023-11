Jennifer Hermoso afirma que ha sido amenazada por el caso Rubiales

La jugadora de la selección española y del Pachuca, Jenni Hermoso, aseguró que ha “llegado a recibir amenazas” después de la agresión sexual que recibió por parte del presidente de la Federación de Futbol, Luis Rubiales.

“He tenido que asumir las consecuencias de un acto que no provoqué, que no había elegido; ni premeditado. He llegado a recibir amenazas, y eso es algo a lo que no te acostumbras nunca”, afirmó en una entrevista con la Revista GQ, en la que destacó que las jugadoras de la selección “han vivido en primera persona la lucha por la igualdad”.

En sus primeras declaraciones después lo ocurrido tras la final del Mundial en Sídney el pasado 20 de agosto, Hermoso mantuvo que las internacionales “nunca” pidieron cobrar igual que los jugadores de la selección absoluta masculina y que lo que querían era “lo más básico, tener un salario mínimo”, que se las “respetara” y se las “diera la oportunidad de poder hacer algo muy grande”.

TE PUEDE INTERESAR: Julio César Chávez Jr., internado en un hospital psiquiátrico: boxeador mexicano es intervenido tras ingerir ‘docenas’ de pastillas

“En cuanto la hemos tenido, hemos ganado un campeonato del mundo. Nos han llamado caprichosas. Siempre se ha dicho que queríamos cobrar igual que los chicos y no era verdad. Me da mucha rabia que digan que el futbol femenino no genera tanto como el masculino”, añadió.

Hermoso, elemento activo del Pachuca, agradeció las muestras de apoyo que ha recibido tanto ella como el resto de internacionales por parte de otras futbolistas y de personas de otros sectores como el cultural y admitió que le habría gustado tener también el de los jugadores.

“El apoyo de ellos no se si hubiera hecho todo más sencillo, pero desde luego nos hubiera ayudado mucho”, apuntó.