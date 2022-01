Jesús Angulo: Mucho por demostrar

GUADALAJARA.- Ya son poco más de dos años de vestir la playera de las Chivas, con más de 60 partidos jugados, por lo que Jesús Angulo hace autocrítica. Sabe que no ha dado lo que se esperaba de él, cuando fue una de las contrataciones bomba del equipo en el 2020.

El jugador aceptó que no ha estado a la altura en un club donde también les frustra la actualidad, pues los buenos resultados caen a cuenta gotas.

El “Canelo” quiere reivindicarse y tener un papel protagónico en el Rebaño Sagrado, por lo que se está preparando para encontrar su mejor nivel y así ayudar a Chivas a darle alegrías a su afición.

“Sé que puedo dar más y sé que no ha sido una buena manera, no he estado a la altura de lo que se merece en Guadalajara, sé que voy a llegar a ese nivel y que voy a dar esas alegrías al club”, expresó.

Desde su llegada a las Chivas, “Canelo” ha vivido tres clasificaciones, todas vía repechaje, en dos se quedó en esa instancia y solamente en el Guard1anes 2020 se metió hasta la Semifinal, en la cual el Guadalajara cayó con el León; ante esto, Angulo no esconde la frustración que esto le ha causado.

“Más que cansado es frustrante, hacer buenos partidos y el hecho de que tengamos un error puntual y nos cueste el partido, eso nos frustra mucho porque tenemos que tenemos en la bolsa o nos empatan partidos que tenemos ganados, son errores que nos cuesta y al final nos cuesta el torneo, cansado en sí no creo, pero sí frustrante que tenemos la oportunidad y se nos va de las manos”, añadió.

Angulo tiene 63 partidos jugados con Chivas en Liga MX, de los cuales inició en 41 ocasiones, pero en este 2022 el técnico Marcelo Michel Leaño no lo tiene considerado como titular, y de ahí la decisión del propio jugador de poner un extra.

“Cuando vi que no iba a iniciar me puse a trabajar extra para poder mejorar lo que me faltaba y poder iniciar un partido. (Fue ) En el momento que yo me lo propuse, cuando yo quise lo hice y bueno, ahora que inicié el torneo siendo suplente ahí fue cuando más empecé a meter cosas extras”, comentó.

Por eso, el sinaloense hace más trabajo específico en gimnasio y en lo defensivo, donde encuentra su talón de Aquiles.

“Hemos venido trabajando cosas extras, si bien no en lo psicológico, pero sí a nivel físico. He venido trabajando en lo que me hace falta para mejorar, y estoy seguro que esto me va a ayudar a llegar a donde yo quiero llegar, siempre hay que trabajar extra y dar lo mejor, estoy seguro que esto me va a ayudar”, mencionó.

“En el tema defensivo, gimnasio, quiero ser más explosivo y cosas así, pequeños detalles que al final de cuentas marcan mucha diferencia en el terreno de juego”.

El buen momento del Atlas, actual campeón y lo que hace el América, ambos archirrivales del Rebaño Sagrado, no le preocupa al “Canelo”, ya que dijo ‘en Chivas tiene plantel para levantarse’.

“Estamos concentrados en lo de nosotros, o nos fijamos en los demás, son rivales con los que hay mucha competencia y siempre queremos estar arriba de ellos, sabemos que si hacemos las cosas bien podemos estar encima de quien sea, que podemos estar arriba de cualquier equipo y está en nosotros hacer un buen torneo”, finalizó.